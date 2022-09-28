YENİMEK’in çini ve tezhip sergisi açıldı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) Çini ve Tezhip eğitimi gören ve sonrasında ustalık belgesi almaya hak kazanan kursiyerler, “Sanatın Binbir Rengi” adlı sergide eserlerini vatandaşların beğenisine sundu.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda gerçekleşen serginin açılışına Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

22 bin kursiyere hizmet verecek

60 eserin bulunduğu serginin açılış kurdelesini kursiyerler ile birlikte kesen Başkan Yaşar, 2009 yılında faaliyete giren YENİMEK’in geldiği noktayı görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Yaşar, “YENİMEK ile bugüne kadar binlerce vatandaşımıza eğitim imkanı sunduk. Kurslarımız 2022-2023 dönemi itibari ile Yenimahalle’nin 24 farklı noktasında, 80 branşta, 150 alanında uzman eğitmenle 22 bin kursiyere hizmet verecek” dedi.

Kursiyerler kendi işini kurdu

Sergide YENİMEK’te aldığı eğitimi profesyonel olarak icra eden Hülya Özer de 15 eseri ile yer aldı. Geçen sene YENİMEK’te çini eğitimi aldığını dile getiren Özer, “Aldığım eğitimlerle kendimi geliştirdim ve bu hobiyi profesyonelliğe döktüm. Bugün Nefes Atölyesi diye bir instagram sayfam var. Orada yaptığım eserleri satışa sunuyorum. Ayrıca workshop eğitimi de veriyorum” ifadelerine yer verdi.