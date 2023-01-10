YENİMEK kurslarında ikinci dönem kayıtları başladı

Yenimahallelilere meslek edinme ve kişisel gelişim fırsatı sunan Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK) ikinci dönem kurs kayıtları başladı.

Eylül ayında cam şekillendirme, giyim üretim teknolojisi, pasta yapımı ve sunumu, seramik ve cam teknolojisi gibi birbirinden farklı branşlarda yeni döneme start veren YENİMEK; bu branşlara ek olarak bilgisayar işletmenliği, emlak danışmanlığı, ilk yardım eğitimi, fotoğraf çekimi, diksiyon, spikerlik ve sunuculuk branşlarında yeni kayıt alıyor. YENİMEK merkezlerinde eğitim almak isteyen ilçe sakinleri için yeni kayıt dönemi başladı.

"Vatandaşların meslek edinmesi amacıyla 250 öğretmenimizle eğitim desteği sunuyoruz"

Yenimahalle sakinlerinin kişisel gelişimi için 20 farklı noktada hizmetin sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Vatandaşların kişisel gelişimi ve meslek edinmesi amacıyla 250 öğretmenimizle eğitim desteği sunuyoruz. Öğretmenlerimiz 28 bin üyeye meslek edinme ve hobi kursu veriyor. YENİMEK sadece hobi kursları değil, aynı zamanda meslek edindirme kurslarıdır. Yenimahalleliler YENİMEK merkezlerine yoğun talep gösteriyor. Yıllardır sürdürdüğümüz bu hizmetin vatandaşlar tarafından ilgi görmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.