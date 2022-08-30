Yenimahalle’de 100. yıl coşkusu

Yenimahalle Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılı kutlamalarında ülkemizin sevilen gruplarından Yeni Türkü’yü ağırladı.

Batıkent Meydan AVM önünde gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Konseri’nde Yeni Türkü sahne aldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın yanı sıra CHP Ankara Milletvekilleri Yıldırım Kaya, Nihat Yeşil ve birçok siyasi parti temsilcileri ve 10 binden fazla ilçe sakini katıldı.

“Sizlerle adı Bandırma olan gemide birlikte yolculuk etmekten gurur duyuyorum”

Ersin Show’un yüksek enerjili ışık şöleni ile başlayan etkinliklerde alanı hınca hınç dolduran vatandaşlara seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sizler, 100 yıl önce Sakarya’da Dumlupınar’da Kocatepe’de vatan uğruna her şeyini ortaya koyan ecdadımızın kanlarının boşa dökülmediğinin kanıtısınız. Sizler, Kuvayı Milliye ruhunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevgisinin asla bitmeyeceğinin, cumhuriyet meşalesinin asla sönmeyeceğinin, gelecek güzel günlere olan umudumuzun nedenisiniz. Sizlere söyleyecek tek şey var. Sizlerle adı Bandırma olan gemide birlikte yolculuk etmekten gurur duyuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100’üncü yılı kutlu ve sonsuz olsun” dedi.

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmeye devam edeceğiz”

Kuvayı Milliye ruhunun her zaman yaşayacağının ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bıraktığı mirası devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizen Yaşar, “Bu özel günleri görmezden gelebilir, küçültmeye çalışabilir, okuyup araştırmadan gizli maddeler, hurafeler uydurmak isteyebilirsiniz. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kan dökerek, vuruşarak kazandığı tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti topraklarında sonsuza kadar yaşamak istiyoruz. Bizler ya istiklal ya ölüm diyen, askeriyle en ön cephede savaşan, hiç tanımadan görmeden kalbimizin en ücra köşesinde yer edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sevmeye ve gelmeyeceğini bildiğimiz halde Yine gel Samsun’dan demeye devam edeceğiz” dedi.

"Bizi tanımak isteyenler Atatürk’ün gözlerine baksınlar"

Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolundan dönmemeye kararlıyız diyerek sözlerini sürdüren Yaşar, “Gaflet, delalet hatta hıyanet içindekiler, bizi tanımak istiyorlarsa Anafartalar’a, Dumlupınar’a, İnönü’ye baksınlar. O da olmadı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözlerine baksınlar. Çünkü bizler o gözlerin ışığına bakmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri sonsuza kadar yaşayacaktır. Çünkü Kuvayı Milliye ruhu bugün de devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Yeni Türkü’den unutulmaz konser

Konuşmanın ardından kendine has müzikleriyle Türkiye’nin sevilen gruplarından Yeni Türkü sahneye çıktı. Destina, Vira Vira, Telli Turna, Mamak Türküsü, Olmasa Mektubun gibi şarkılarını Yenimahallelilere hep bir ağızdan seslendiren Yeni Türkü, konseri İzmir Marşı ile bitirdi.

Bayram coşkusu resmi törenlerle sürdü

Öte yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi törenlerle de kutlandı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte önce belediye hizmet binası ve sonrasında Batıkent Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeline çelenk bıraktı.