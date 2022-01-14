banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
PFDK kararları açıklandı
PFDK kararları açıklandı
Fatih Terim’den
Fatih Terim’den "Son imzam" paylaşımı!

Yenilenen Milli Saraylar Resim Müzesi 1 yaşında

Milli Saraylar Resim Müzesi, baştan sona yenilenen, modern müzecilik donatılarıyla zenginleştirilen yüzüyle 1 yılı geride bıraktı.

Kültür Sanat 14.01.2022, 15:50
Yenilenen Milli Saraylar Resim Müzesi 1 yaşında

Milli Saraylar Resim Müzesi, baştan sona yenilenen, modern müzecilik donatılarıyla zenginleştirilen yüzüyle 1 yılı geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 15 Ocak 2021’de kapılarını ziyaretçilere açan Resim Müzesi, pandemi şartlarına ve kısıtlamalara rağmen her yaştan ziyaretçinin uğrak noktası oldu. 11 bin metrekarelik kapalı alanda düzenlenen 34 salon ve 553 eserle kültür sanat hayatına yeni bir soluk getiren Müze, restorasyon atölyeleri ile modern saklama ve koruma alanlarıyla da dünyadaki benzerleriyle eşdeğer bir nitelik kazandı. Müze, Boğaziçi’nin engin maviliğine bakan, kıyısından Şehir Hatları vapurlarının ve martıların eksik olmadığı bahçesiyle de ön plana çıkıyor. Resim Müzesi’nin dolu dolu geçen 1 yılını değerlendiren Milli Saraylar Resim Müzesi Sorumlusu Gülsen Sevinç Kaya, her yaştan yerli ziyaretçinin kar kış demeden, pandemi şartlarına rağmen müzeye ilgi gösterdiğini söyledi. Padişah portrelerinin resim koleksiyonu içerisinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Kaya, “Bazı ziyaretçilerimiz padişah portrelerine çok ilgi gösteriyor. Bu portrelerde Osmanlı’nın izlerini sürüyorlar. Bazı ziyaretçilerimiz Ayvazovski’nin tablolarını görmek istiyor. Bazıları Zonaro gibi Chlebowski gibi saray ressamları için geliyor. Bazıları da Türk ressamların natürmortlarına ilgi gösteriyor” dedi.

Resim Müzesi’nin 34 tematik bölümüyle farklı zevklere ve farklı beklentilere hitap ettiğini ifade eden Gülsen Kaya, tabloların Osmanlı’nın bilinmeyen yönlerini anlattığına dikkat çekti. Tablolardaki izleri ve öyküleri takip eden ziyaretçilerin tarihte hem zevkli, renkli hem de eğitici bir yolculuğa çıktığını kaydetti. İstanbul görünümlerini yansıtan tabloların da müzede özel bir yer tuttuğunu belirten Resim Müzesi Sorumlusu Kaya, her ziyaretçiye farklı tatlar verecek zenginlikte bir koleksiyona sahip olduklarını dile getirdi.

Müzenin, gezdirirken öğreten bir yanı olduğunu vurgulayan Gülsen Sevinç Kaya, “Resim Müzesi’ni sadece bir müze olarak nitelendirmiyoruz. Resim Müzesi aynı zamanda bir kültür sanat ve tarih atölyesi” ifadelerini kullandı.

Resim Müzesi’nin 2022 yılı planlarından da bahseden Kaya şunları söyledi:

“Yeni yılda eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeyi düşünüyoruz. Müzenin, resim yeteneğine sahip çocuklarımıza ilham olmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda çocuklara yönelik resim atölyelerinin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. 5 ila 14 yaş grubundaki çocukların, öğretmenleri eşliğinde suluboya veya karakalem çalışmaları yapabilecekleri bir proje bu. Atölye çalışmaları kapsamında seminer ve konferans odaları da oluşturulacak."

Resim Müzesi koleksiyonunun, Osmanlı resim sanatının tek mirasçısı olduğuna dikkat çeken Gülsen Kaya, 15. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başlarına kadar olan geniş bir dönemde Osmanlı sarayının resim beğenisinin tablolar üzerinden okunabildiğini dile getirdi. Beşiktaş’ın merkezindeki Resim Müzesi’nin yemyeşil manolya ağaçlarıyla süslü iki büyük bahçesinin şehrin huzur mekânları olduğunu belirten Kaya, engelli, yaşlı, bebekli annelerin bile rahatlıkla müzeyi gezip bahçelerde vakit geçirebildiklerini söyledi.

Gülsen Kaya, müzenin içinde yer alan ve Dolmabahçe Sarayı’nın dekoratif ögeleriyle zenginleştirilen Şeker Ahmet Paşa Çay Salonu’nun, tüm gününü müzede geçirmek isteyen ziyaretçiler için benzersiz bir mola mekanı olduğunu ifade etti. Resim Müzesi’nin Türkçe ve İngilizce yayınlanan kitabıyla da önemli bir kültür hizmetini yerine getirdiğinin altını çizen Kaya, müzenin başyapıtlarından oluşan ‘Osmanlı Sarayında Resim Sanatı’ adlı kitabın da Türkçe ve İngilizce olarak basıldığını belirtti. COVID-19’a ilişkin alınan tedbirler kapsamında planlama yaptıklarını hatırlatan Milli

Saraylar Resim Müzesi Sorumlusu Gülsen Sevinç Kaya, ziyaret akışını maske, mesafe ve hijyen şartlarını gözeterek gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi. Resim sanatının değişen süreçlerine seçkin eserler üzerinden tanıklık etme imkanı sunan Resim Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11