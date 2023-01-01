Yeni yıla yıldızlar altında girdiler

Giresunlu ödüllü fotoğraf sanatçıları yeni yıla Gümüşhane’deki Krom Antik Kentinde yıldız pozlama fotoğrafları çekerek girdi.

Dondurucu soğuğa rağmen uzun zamandır planladıkları yıldız fotoğraflarını çekmek için Giresun’dan Gümüşhane’nin Merkeze bağlı Yağlıdere köyü sınırlarındaki Krom Antik Kentine karlı yolları aşarak gelen fotoğraf sanatçıları Engin Ayyıldız ve Hakan Aydın yeni yıla burada girdi.

Yağlıdere köyü sınırları içerisinde yer alan ve 9 mahalleden oluşan eski madenci kasabası Krom Antik Kentinde Sarıoğlu Mahallesinde bulunan Samanlı, Şamanlı, Saroğlu diye bilinmen kiliseyi gökyüzüyle buluşturarak uzun pozlama fotoğraflarını çeken ödüllü fotoğraf sanatçıları Ayyıldız ve Aydın yıldızların ve bulutların tarihi yapının üzerindeki dansını kayda geçirdi.

Kale, 40’tan fazla kilise, manastır, şapel, kemer köprü, değirmen, şelaleler ve taş işçiliği hayranlık uyandıran onlarca eski evin yer aldığı Krom Antik Kenti Kolat Dağları’nın yamacındaki vadide kurulu. Önemli ticaret yollarının üzerinde yer almasının yanında İmera Manastırı, Camiboğazı, Taşköprü Yaylaları, Çakırgöl, Santa Harabeleri ve Sümela Manastırı geçiş güzergahında bulunan ve bir zamanlar 10 bin kişinin yaşadığı bilinen madenci kenti Krom Antik Kenti, 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli.

Türkiye’nin korunan alanlarının yüzde 4’üne sahip olan Gümüşhane sınırları içerisinde yer alan ve yine Türkiye’deki 50 yürüyüş rotası arasında gösterilen, antik çağdan beri önemli bir yerleşim yeri olan Krom Antik Kentinde yılın son saatlerini geçiren fotoğraf sanatçılarından Hakan Aydın, “Buraya tarihi yapıların gece fotoğraflarını çekmeye geldik. Yıldız fotoğrafçılığı yapıyoruz. Tarihi yapıların uzun pozlamalarını yapıyoruz. Önceden beri planlıyor ama vakit bulamıyorduk. Yılın son akşamında böyle bir fırsat oluşturduk kendimize ve kış mevsiminin en soğuk olduğu gecelerin birisinde tarihi yapıların fotoğraflarını çekiyoruz” dedi.

Bir diğer fotoğraf sanatçısı Engin Ayyıldız ise yıldızlar altında 2022 yılından 2023 yılına Krom Vadisinde yıldızlar altında girdiklerini belirterek, “Çok sevdiğimiz bir hobiyi gerçekleştirmek için buraya geldik. Bizim için de değişik bir deneyim oldu. Krom Vadisi önceden beri merak ettiğimiz bir noktaydı. Burada özellikle tarihi eserler çok fazla. Eski bir medeniyet burada yaşamış ve hala devam etmekte. Şuanda en yüksek konumdaki bir kiliseye geldik” diye konuştu.