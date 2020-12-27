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Yeni yıl sofralarının baş tacı hindi eti

Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yılın bize getirmesini istediğimiz beklentilerini karşılarken aile içi de olsa mutlaka bir kutlama yapmak isteyeceğiz. Çoğumuz için de güzel bir yılbaşı sofrasının ise baş tacı hindi eti.

Kültür Sanat 27.12.2020, 09:12
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Yeni yıl sofralarının baş tacı hindi eti

Bu özel akşamda hindi etinizi nasıl yapmanıza karar verebilmeniz için size özel bir tarif vermek istiyoruz: Ayvalı Hindi

Hindi eti, besin değeri yüksek, yağ ve kolesterol içeriğinin düşük olması nedeniyle çok değerli bir hayvansal protein kaynağı olma özelliğini taşıyor. Ayrıca içerdiği fosfor, çinko, selenyum ve demir gibi minerallerin yanı sıra B1 ve B2 vitaminleri bakımından da zengin bir besin. Beslenme uzmanları; ülkemizde özellikle yılbaşı döneminde yoğun ilgi gören hindi etinin mutlaka haftada 2 kere tüketilmesini tavsiye ediyor.

Sofralarınıza zenginlik katacak “Ayvalı Hindi” tarifini uygularken yemeğinizin lezzetli olması ve işinizin kolaylaşması için kısa birkaç ipucunu sizinle paylaşmak isteriz. Hindi etinizin güzel kızarması için mutlaka marinasyonu en az 6 saat uygulayın, etinizi fırına koymadan 1 saat önce buzdolabından çıkarın ve oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Hindinizi fırından çıkarttıktan sonra en az 20 dakika dinlendirerek servis yapın. Yeni senede sevdiklerinizle lezzet dolu sofralarda sağlık içerisinde ve hep bir arada olmanız dileği ile afiyet olsun. 

AYVALI HİNDİ

Malzemeler:

Marinasyon malzemeleri:
1 çay bardağı soya sosu
1/2 çay bardağı bal
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet limon (kabuğu ile çok ince kıyılmış)
 

Hindi için gerekli malzemeler:
250 ml zeytinyağı
2 adet orta boy soğan (piyaz doğranmış)
1 adet iri boy ayva (küp doğranmış)
150 ml su
2 adet orta boy havuç (iri rendelenmiş)
150 gr mantar (ince kıyılmış)
150 gr badem (beyazlatılmış-iri kıyılmış)
100 gr mısır unu
1 çorba kaşığı biberiye (iri kıyılmış)
5 sap maydanoz (kıyılmış)
1çay kaşığı muskat
1 çay kaşığı tarçın
2 çorba kaşığı bal
5 çorba kaşığı soya sosu
1/2 çorba kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı toz tatlı kırmızıbiber
 Tuz 

Yapılışı

  1. Tüm marinasyon malzemesini çırpın. Hindinizin içini ve dışını çırpılan malzemeyle ovun. Üzerini folyo ile örtüp buzdolabında en az 6 saat dinlendirin.
  2. 6 kaşık zeytinyağında ısıtılmış soğanı sararıncaya kadar soteleyin. Ayvayı ilave edin, karıştırarak yumuşayıncaya kadar sotelemeye devam edin. Kalan zeytinyağı, su ve diğer bütün malzemeyi ekleyip karıştırın ve 5 dakika daha pişirin.
  3. Marinasyon yaptığınız hindinin içine hazırladığınız malzemeyi fazla sıkı olmayacak şekilde doldurun. Boyun ve geri kısmını çöp şiş batırarak kapatın.
  4. Yağlanmış derince bir fırın kabına hindiyi yerleştirin ve üzerini hava almayacak şekilde fırın kağıdı ile kaplayın.
  5. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 2,5 saat pişirin. Bu süre içinde birkaç kez hindiyi fırından çıkarıp tepside biriken sudan üzerine sürerseniz etiniz kurumayacaktır.
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