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Yeni yetenekler ‘Yıldırım’dan çıkıyor

Yıldırım Belediyesi, yeni döneme perdelerini araladı.

Kültür Sanat 15.10.2021, 14:27
Yeni yetenekler ‘Yıldırım’dan çıkıyor

Yıldırım Belediyesi, yeni döneme perdelerini araladı.

Yıldırım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Adile Naşit Tiyatrosu’nda, 9-15 yaş aralığındaki çocukları dramayla buluşturdu. Tiyatronun ilk adımı olan dramayla tanışan çocuklar, eğitim boyunca eğlenerek öğrenecek. Psikodrama tekniklerinin kullanıldığı kurs 2 ay sürecek.

Yıldırım’ı sanatın merkezi hâline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çocuklara küçük yaşta sanatı sevdirmek maksadıyla birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Adile Naşit Tiyatrosu’nda uzmanlar eşliğinde verilen ‘çocuk drama’ kursu da bunlardan biri. Bu kurslar sadece çocuklara sanatı sevdirmiyor. Dramatik canlandırmalar çocuklara geçmiş ve güncel sıkıntılarını ele almayı ve başa çıkma becerilerini görme imkânı da sağlıyor” şeklinde konuştu.

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