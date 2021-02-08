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’’Yeni nesil anne babalar, çocuklardan önce dijital okuryazar olmalı’’

Artan ekran sürelerine paralel olarak dijitale erişim yaşı da her geçen gün artıyor. Özellikle çocukların fiziki ortamda katıldığı eğitim, oyun, öğrenme gibi faaliyetler daha çok dijitalde gerçekleşiyor. KidZania İstanbul, anne babaların dijital içerikler konusunda seçici olmalarını öneriyor.

Kültür Sanat 08.02.2021, 10:31
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’’Yeni nesil anne babalar, çocuklardan önce dijital okuryazar olmalı’’

Artan ekran sürelerine paralel olarak dijitale erişim yaşı da her geçen gün artıyor. Özellikle çocukların fiziki ortamda katıldığı eğitim, oyun, öğrenme gibi faaliyetler daha çok dijitalde gerçekleşiyor. KidZania İstanbul, anne babaların dijital içerikler konusunda seçici olmalarını öneriyor.

Teknolojinin içerisine doğan Z kuşağı için dijitalde geçirilen vakit, her geçen gün artıyor. Ebeveynlerin de gelecek için çocuklara rol model olarak ilham vermeye ve onları eğitmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. KidZania’nın Kidea Araştırması’na göre çocuklar dijitali; eğlenme, öğrenme ve sosyal iletişim amacıyla kullanıyor. Araştırmada ebeveynlerin dikkat etmesi gereken bir konu ise dikkat çekiyor. Çocuklar, ebeveynlerine sormaya çekindikleri konularla dijital ortamda karşılaştığında ne yapmaları gerektiğini bilemiyor. Bu da çocukların güvenliğini etkileyebiliyor. KidZania, çocukların dijital mecralarda ulaştığı içerikleri doğru yorumlamaları için öncelikle anne ve babaların dijital okuryazar olmasını öneriyor.

’’Anne ve babaların dijital okur yazar olması önemli’’

Çocukların dijitali kullanma konusunda bilgili ve bilinçli olduğunu belirten KidZania İstanbul Ceo’su Ebru Timur, ’’Teknoloji ve dijital dünya Z kuşağı için yeni bir kavram değil. Araştırmamızda günümüz çocuklarının teknoloji ve dijital araçları yetkin kullandıklarını bir kez daha gördük. Araştırmaya katılan çocukların yüzde 45’i, dijital dünyayı,‘yeni şeyler öğrenmelerine imkân sağladığı’ için seviyor. Araştırmaya katılan her 5 çocuktan 3’ü interneti ‘günlük olarak bilgi aramak’ için kullandığını belirtiyor” diyor. Timur sözlerini ‘’Ebeveynlerin çocuklara dijitalde rehberlik etmek için önce dijital dünya hakkında bilgi sahibi olması önemli. Anne babaların çocuğa dijital dünyayı yasaklamak yerine, dijitali doğru okuyabilmeleri ve çocuklarını güvenli ortamlara yönlendirmelerini öneriyoruz. Çünkü çocuklar, ‘izin verilmeyen’ herhangi bir şeyle karşılaştığında, bunu ya bir suç olarak görmüyor ya da komik bir olay olarak değerlendiriyor. İnternet ortamının sakıncalarını çocuğun yaşına uygun bir şekilde aktarmak önemli’’ dedi.

’’Yaşlarına uygun ve faydalı içerikler’’

Güvenilir platform seçmenin önemine değinen Timur, “Dijital neslin çocukları olmalarına rağmen, dijitalleşme dereceleri yaşlarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle, yaşları ne kadar küçük olursa teknolojik becerileri o kadar daha gelişmiş oluyor. Günümüzde çocukların içinde bulunduğu ortam, yoğun olarak teknolojiden etkileniyor ve dijital platformlar öğrenme kaynağı olarak temel bir rol oynuyor. Hal böyle olunca eğitimi de Dijital Dünya’dan ve teknolojinin sunduğu fırsatlar çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KidZania Çocuklar Ülkesi, çocuklu ailelerle, eğlenerek öğrenme deneyimini, dijital platformda buluşturmaya devam ediyor. Verilen bilgiye göre, dünya çapında 20 ülkede ve 27 şehirde faaliyet gösteren Çocuklar Ülkesi, her hafta özenle hazırladığı ajandada; sanattan geri dönüşüme, bilimden şefler atölyesine kadar yenilenen içerikler yer alıyor. Çocuklar aileleriyle birlikte güvenli şekilde bu içeriklere ulaşabiliyor, deneyimleyebiliyor. Küçük motor gelişimi, üreticilik, neden-sonuç ilişkisi, konsantrasyon, sorumluluk, sabır ve sorun çözme becerilerini pekiştiriyor.

Çocuklar Ülkesi’nin her hafta yenilenen dijital içerik dünyasına istanbul.kidzania.com/tr-tr/pages/kidzania-dijital adresinden ulaşılabilindiği belirtildi.
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