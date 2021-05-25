YENİ DÜNYA DÜZENİNDE PERAKENDE YÖNETİMİNİN ANLATILDIĞI KİTAP “MÜŞTERİYİ YAKALAMAK” TÜM KİTAPÇILARDA!

Covid-19 nedeniyle yeni dünya düzeninde artık hiçbir şey eskisi gibi değil. En çok darbeyi alan sektörlerden biri perakende oldu. Bu dönem sektörle birlikte müşterilerin davranışları da değişiklik gösterdi. Bu davranışları anlamak yorumlamak sektöre rehber olmak için akademik kariyerini perakendede tüketici davranışları üzerine tamamlayan, 2012-2018 yılları arasında perakende gurusu olarak tanınan Paco Underhill ile işbirliği yaparak Envirosell Türkiye ofisini açan ve 2018 sonrasında kendi modeliyle perakendecilere stratejiler üreten Dr. Melik Karabıyıkoğlu “Müşteriyi Yakalamak” kitabını okuyucuyla buluşturuyor. The Kitap Yayınları etiketiyle çıkan kitap, yalnızca perakende sektöründeki mağazalar için değil, kafe, restoran, muayenehane, hastane, fuar, kütüphane, park, tiyatro, etkinlik alanları gibi marka, ürün ve müşterinin olduğu bütün satış ya da hizmet noktalarında, müşterilerin ziyaret etmeleri, satın almaları ya da deneyim yaşamaları için etkin bir satış/hizmet noktasının nasıl olması gerektiğini, hangi değişkenlerin stratejileri nasıl etkilediğini detaylı ve yeni normale uygun bir şekilde anlatıyor.

Yazar Hakkında: Yirmi yılı aşkın süredir satış, pazarlama, perakende ve kanal yönetiminde tecrübe edinmiş olan Dr. Melik Karabıyıkoğlu sürdürdüğü danışmanlık kariyerinde özellikle stratejik satış, pazarlama ve perakende çözümleri, tüketici davranışları, marka geliştirme ve yönetim ile liderlik davranışları üzerine yoğunlaşmıştır.

Yurtiçi ve yurtdışında, birçok yerli ve yabancı şirkette görev alan yazar, 2012 yılında kurumsal hayatını sonlandırarak perakende camiasında yeni bir ufka yönelmiştir. Perakende gurusu olarak kabul edilen Paco

Underhill ile işbirliği yaparak Envirosell Türkiye ofisini açmış, Türkiye ve Orta Doğu pazarlarında perakende danışmanlığı yapmıştır. 2018’den beri danışmanlık yolculuğunu bireysel olarak sürdürmekte ve eğitmenlik yapmaktadır.