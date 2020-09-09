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Yeni bir fragman paylaştı

Ryan Murphy ve Ian Brennan imzalı RATCHED, akıl hastanesi hemşiresi Mildred Ratched'ın hikâyesini anlatan sürükleyici bir drama dizisi.

Kültür Sanat 09.09.2020, 10:00
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Yeni bir fragman paylaştı

Ryan Murphy ve Ian Brennan imzalı RATCHED, akıl hastanesi hemşiresi Mildred Ratched'ın hikâyesini anlatan sürükleyici bir drama dizisi. 1947'de Mildred, insanlar üzerinde yeni ve rahatsız edici deneylerin yapılmaya başlandığı önde gelen bir psikiyatri hastanesinde iş bulmak üzere Kuzey Kaliforniya'ya gelir. Gizli bir misyonu olan Mildred kendini işine adamış, kusursuz bir hemşire görüntüsü verir, ancak çarklar dönmeye devam ettikçe akıl hastanesinin sağlık sistemine ve bu sistemdeki kişilerin arasına sızmaya başlar. Mildred’ın şık dış görüntüsünün altında yatan, onu uzun zamandır içten içe yakıp kavuran ve giderek büyüyen karanlık, gerçek canavarların doğuştan değil, sonradan canavar olduğunu gözler önüne serer.

RATCHED, Evan Romansky tarafından, Guguk Kuşu'ndaki efsanevi ve unutulmaz Hemşire Ratched karakterinden ilham alınarak yaratıldı. Dizide Mildred Ratched'ı Sarah Paulson canlandırırken, Gwendolyn Briggs rolünde Cynthia Nixon, Hemşire Betsy Bucket rolünde Judy Davis, Lenore Osgood rolünde Sharon Stone, Dr. Richard Hanover rolünde Jon Jon Briones yer alıyor. Ayrıca Edmund Tolleson'ı Finn Wittrock, Huck karakterini Charlie Carver, Dolly'yi Alice Englert, Louise'i Amanda Plummer, Charles Wainwright'ı Corey Stoll,   Charlotte'ı Sophie Okonedo ve Vali George Wilburn'ü Vincent D’Onofrio canlandırıyor. Dizinin baş yapımcılığını Ryan Murphy, Ian Brennan, Sarah Paulson, Alexis Martin Woodall, Aleen Keshishian, Jacob Epstein, Jennifer Salt, Margaret Riley, Michael Douglas, Robert Mitas ve Tim Minear üstleniyor.

#RATCHED #Ryan Murphy #an Brennan
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