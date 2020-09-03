‘Yeni Anormal’
BİLİM, KÜLTÜR VE FİKİR DERGİSİ SCİENCEUP YENİ SAYISINDA KORONAVİRÜS SALGIN SÜRECİ VE SONRASINDA YENİ NORMAL YAŞAMA UYMAK İSTEMEYEN, SALGININ SONA ERMESİ İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ANLAYIŞ TARTIŞILDI
Bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp yeni sayısında koronavirüs salgın süreci ve sonrasında yeni normal yaşama uymak istemeyen, salgının sona ermesi için işbirliği yapmayan anlayış tartışıldı.
Türkiye’nin yeni bilim, kültür ve fikir dergisi ScienceUp Eylül sayısıyla okurlarıyla buluştu. Derginin beşinci sayısında koronavirüs salgın süreci ve sonrasında yeni normal yaşama uymak istemeyen, salgının sona ermesi için işbirliği yapmayan anlayış masaya yatırıldı.
Dergini bu ayki kapak başlığı: “Yeni Anormal” oldu. Dünya genelinde büyük çoğunluk salgına karşı kurallara uymuyor, güç birliği ve işbirliği yapmıyor. Birçok ülkede tedbirlere uyulmaması için toplu eylemler yapıldı. Salgının bir komplo teorisi olduğuna inananlar giderek çoğaldı, tatilinden ve konforundan ödün vermek istemeyenler nedeniyle virüs yeniden hızlı yayılıma geçti. Peki insanlar neden böyle davranıyor? Neden önlemlere karşı çıkan bir tavır içerisindeler? Bireysel haz ve eğlence, insani özne olmanın gerekliliklerini dışarıda mı bırakıyor? Başkasını yok saymak küresel sağlık, adalet ve dengeyi nasıl bozuyor? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, ‘yeni anormal’i anlattı.
Derginin yeni sayısında herkesin merakla beklediği aşı haberini de tüm gerçekleriyle masaya yatırıldı. Uzun yıllardır çalışmalarını ABD’de yürüten immünoloji uzmanı, Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıların geliştirilme süreçleri ve bu konuyla ilgili bilinmesi gerekenler hakkında derginin sorularını yanıtladı.
Eylül sayısında, gündem oluşturan konuları, konuk yazarlar ve özel röportajlar yer alıyor.
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