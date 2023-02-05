Yedincisi düzenlenen festivalde 7 buçuk ton sucuk 350 bin kişiye dağıtıldı

Eskişehir’de bu yıl yedincisi düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ne 350 bin kişi katılırken, 7 buçuk ton sucuğun dağıtıldığı etkinlikler eğlenceli anlara neden oldu.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yedincisi gerçekleştirilen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali, yağan karla birlikte renkli manzaralara sahne oldu. Ülkenin dört bir yanından gelen yaklaşık 350 bin kişi pişen sucuklarla ziyafete ortak olurken, etkinliklerde keyifli vakit geçirdi. 40 mangal üzerinde pişirilen 7 buçuk ton sucuk misafirlere ikram edildi. Vatandaşlar sucuk ekmeğin tadına bakabilmek üzere metrelerce kuyruk oluşurdular. Alanda kurulan sahnede yapılan dev sucuk ekmek yeme yarışması ise izleyenleri güldürdü. 1 metre uzunluğundaki 12 sucuk ekmeği yarışmacılar daha önce bitirip birinci olmaya çalıştılar. Yarışmacıların eğlenceli halleri izleyenleri güldürdü. Daha sonra Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ve Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin vatandaşlara 5 bin adet fidan dağıttı.

“Sucuklarımızı mangallarımızın üzerine attık ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz”

Etkinlik hakkında konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, 350 bin misafirleri olduğuna ve onları ağırlamaktan mutluluk duyduklarına değindi. Yedincisi düzenlenen festivalle ilgili Başkan Yüzügüllü, “Bugün 7’ncisini gerçekleştirdiğimiz Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ni yapıyoruz. Burada bir coşku yaşanıyor, güzel bir ortam var. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirlerimizle beraber mangallarımızı yaktık, sucuklarımızı mangallarımızın üzerine attık ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Sivrihisar’da, dünyanın merkezinde ekmeğimizi ve sucuğumuzu buraya gelen misafirlerimizle paylaşıyoruz. Antalya, Ankara, Konya, İstanbul, İzmit, İzmir ve Trabzon’dan gelen misafirlerimiz bile var. Karın üzerinde, dünyanın merkezinde coşkulu bir festival gerçekleştiriyoruz. 15 civarında mangalımız var ve bu mangalların üzerinde bugün 7 buçuk ton sucuk yapıp misafirlerimize ikram edeceğiz” dedi.

Etkinliğe Eskişehir’den katılan Rukiye Çalılı mutluluğunu dile getirdi. Çalılı, çok keyifli bir etkinliğe imza attığı için Sivrihisar Belediyesine teşekküre ederken şu ifadelere yer verdi:

“Ortam çok kalabalık. Böyle bir imkan sunduğu için Sivrihisar Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bu tarz festivaller farklı oluyor, birazdan sucuk ekmeğimi yiyeceğim.”

Dev sucuklu yumurta

Fidan dağıtımı sonrasında Başkan Yüzügüllü, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Eskişehir AK Parti İl Başkanı olan Zihni Çalışkan, geçtiğimiz yıl rekor kırılarak yapılan ve bu yıldan itibaren geleneksel hale gelen dev tavada sucuklu yumurta yapma etkinliğini gerçekleştirdiler. Dev tavada 450 kilogram sucuk pişirilirken, 3 bin adet yumurta sucuklarla buluşturuldu. 13 şef tavadaki sucuklu yumurtanın yapımında uğraş verdi. Başkan Yüzügüllü dev tavada yapılan sucuklu yumurtanın geleneksel hale geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“Biz Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştik ve bu sene geleneksel hale geldi. Tekrar tavamızı kurduk ve üzerine 450 kilo sucuğumuzu attık. Biraz sonra sucuklarımız kızaracak ve onları 3 bin yumurtayla buluşturacağız. Yine dünyanın en büyük sucuklu yumurta tavasını yapmış olacağız ve burada pişirdikten sonra misafirlerimizi ağırlayacağız.”

Etkinlikler sanatçı Zara’nın konseri ile devam edecek.