Yazar Sinan Yağmur: "İmkanlar olarak çok zenginiz fakat şu an gönül fakiriyiz"

Adana’nın Kozan ilçesinde söyleşiye katılan ünlü yazar Sinan Yağmur, "Hepimiz imkanlar olarak çok zenginiz fakat şu an gönül fakiriyiz. Tatlı dil, güler yüze hasret bir dönemdeyiz" dedi.

Ünlü yazar Sinan Yağmur, Kozan M Tipi Açık Cezaevinde "Gönül Sohbetleri" söyleşisine katılarak konferans verdi. Konferansta; gençlere sunulan imkanlar, teknolojinin hayatımızdaki varlığı ile gönlü besleyen, iyilik, yardımlaşma, saygı ve sevginin unutulmaya başladığını belirten Yazar Yağmur, insanlığın geleceği, iyiliklerin artması için herkesin gönlünü güzellikler ve maneviyat ile beslemesi gerektiğini kaydetti.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Yağmur, "Cezaevlerimizde gönülleri güzelleştirmek amacıyla kitap kampanyasını tebrik ediyoruz bir edebiyatçı, bir eğitimci olarak. Akabinde Kozan Cezaevinde burada bir gönül yolculuğuna geldik; bir muhabbet, gönüllere dokunmaya çalıştık. Mevlana’mızın asırlar öncesinden günümüze kadar yaşattığı o değerleri gönül diliyle anlatmaya çalıştık. Hepimiz imkanlar olarak çok zenginiz fakat şu an gönül fakiriyiz. Şimdi hayat madde ile mana, denge ve ahenk içerisinde olursa güzel. Yani bir taraf tamamen yukarıda, tamamen aşağıda olursa da kötü. Dengeleri korumak önemli. Hayat bir uyum yolculuğu. Bu uyumda da en önemli şey manevi değerlerimizle gönül zengini olabilmek. İyiliğin güzelliğin daha çok yayılmasını sağlamak. Kaynak olarak, konfor olarak, teknoloji olarak çok zenginleştik ve insanlık olarak çok zengin bir dönemdeyiz ama insanların daha çok yalnızlaştığı, kendini tükenmiş, kullanılmış hissettiği ve içsel olarak kendini bir zindanda, cezaevinde hissettiği bir dönem içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Güler yüze hasret bir dönem içerisinde olunduğunu belirten Yağmur, "Bazı şeylerin kıymeti ne kadar çok aranırsa, o kadar çok ortaya çıkar. İnsanlık belli bir döneme gelecek. Maneviyatı, morali, gönlü, hürmeti, sevgiyi hayatın olmazsa olmaz parçası olarak görecek. Ama bunu da görebilmeniz için bazı şeylerden yoksun olması lazımdı. Bu dönemin şanssızlığı, bu yoksul döneme denk geldi. Bundan sonraki insanlardan ve geleceğe karşı yapılanlardan umutluyuz. Umutlu olmak zorundayız. Çünkü her hayal, her umut, her can birliği kutsaldır" diye konuştu.

Konferansa; Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Kozan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ebru Perçem Büyükatak, hakimler, savcılar, ilçe protokol üyeleri, ceza infaz kurumu personeli ve davetliler katıldı.