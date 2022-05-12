Yazar, şair ve ozanlar okulda kütüphane kurdu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, yurdun birçok yerinden bir araya gelen yazar, şair ve ozanlar ilçede kütüphane kurdu.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen proje çerçevesinde yurdun birçok yerinden bir araya gelen, Şiar, Yazar ve Ozan’ının destekleriyle Siverek Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kütüphane kuruldu. Bu yıl ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilki yapılan ‘Birinci Kültür ve Edebiyat Günleri’ çerçevesinde ilçeye gelen 38 Şair, Yazar ve Ozan destek verdikleri kütüphanenin açılışını İlçe Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri ve çok sayıda öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sıra gecesinde eğlendiler

İlçeye 2 günlüğüne gelen yazar ve şairler için Siverek Belediyesi tarafından sıra gecesi düzenlendi. Siverek Belediyesi Müzik grubu tarafından seslendirilen şarkı ve türküler eşliğinde, çiğ köfte ikram edilerek, eğlenen konuklar, unutulmaz bir gece yaşadı.

Şiir ve Türkü dinletisi gerçekleştirildi

Programın 2’inci gününde Siverek Kültür Merkezinde öğrenci ve öğretmenlere şiir ve Türkü dinletisi gerçekleştirdi. 20 şair ve ozanın sahneye çıktığı programa, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, İlçe Kaymakamı Aziz Gölbaşı, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programa Çanakkale’den katılan Yazar, Sosyolog Orhan Uyanık, Türkiye çapında 100’den fazla şair, yazar ve ozanın bir araya gelerek, çalışmalar yürüttüklerine dikkat çekerek, ”Bugün de Siverek’e gelerek Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir kütüphane kurduk. Geleceğe ışık olmak adına öğrencilerimiz için böyle bir çalışmanın içinde olmak bizi gururlandırıyor. Bugün de burada bu kütüphanemizin hem açılışını yaptık, hem de Kültür merkezinde şair dostlarımız, ozanlarımız ile birlikte, sazımız ile sözümüz ile Siverek halkıyla bir araya geldik. Siverek halkının bize olan ilgi ve alakası için çok teşekkür ediyorum” dedi

Mersinden katılım sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairlerinden Tülay Aslan da yaptığı açıklamada, ”Siverek’i ilk defa görüyorum ve düşündüğümden daha güzel ve büyük bir ilçe, bizi çok güzel karşıladılar, çok güzel ağırladılar. Gönülden herkese teşekkür ediyorum, inşallah başka bir zamanda gezmek için buraya geleceğim” diye konuştu.

Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinden yazar, şair ve ozanların destekleriyle okullarından zengin bir kütüphane kurduklarını belirten Nesibe Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Konak, ”Bu çalışmamız yaklaşık 7-8 ay devam etti ve bu çalışmanın sonucunda yaklaşık olarak 5 bin kitap topladık ve öğrencilerimizin istifadesine sunduk. Bu anlamda kütüphanemizin kurulmasında katkı sunan, yazar ve şairlerimiz ile birlikte Siverek’imizi tanıtmak amacıyla ve hem de kütüphanemizin açılışı için 2 günlük bir program düzenledik. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu

Program, ilçe protokolü tarafından, ilçeye gelen şair, yazar ve ozanlara plaket takdiminden sonra son buldu.