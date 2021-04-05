Yazar Necdet Özen’den iki yeni roman

Türkiye’deki Nogay Türklerinin önde gelen isimlerinden olan Necdet Özen’in iki yeni romanı piyasaya çıktı.

Necdet Özen’in aynı yayınevinden yayınlanan romanlarından ilki Şontuk "Küskün", ikincisi ise Kömeş "Define" oldu. İstanbul’da yaşayan Akmanbet’in babasının köyünü bulup, o köye yerleşmesini konu edinen Şontuk "Küskün" isimli roman, Nogay Türklerinin kültürel zenginliğini anlatıyor. Yine Nogay Türkçesi ile yazılan Kömeş “Define“ isimli roman ise aynı kıza sevdalanan üç gencin mizaçları ve kızı elde etmek için gösterdikleri gayretleri konu ediyor. Her bir gencin sosyal durumları ve karakteristik özellikleri Nogay Türklerinin kültürleri ve gelenekleri çerçevesinde anlatılıyor.