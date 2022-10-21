Yazar Nazar Eşenkul’un ’60’ıncı Yılın Hikayelerinden’ kitabı tanıtıldı

Özbek yazar Nazar Eşankul’un ’60’ıncı Yılın Hikayelerinden’ kitabına TÜRKSOY, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş birliğinde tanıtım toplantısı düzenlendi

TÜRKSOY, Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İş birliğinde, Özbek çağdaş edebiyatının ünlü yazarı Nazar Eşankul’un doğumunun 60’ıncı yıl dönümü ve Özbek Dil Bayramı çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte Nazar Eşankul’un “60’ıncı Yılın Hikayelerinden” kitap tanıtımı ve “Özbekistan Resim ve Fotoğraf Sergisi’nin” açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı, Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, ve Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu’nun yanı sıra pek çok öğretim görevlisi katıldı.

Burada konuşan Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu Türkiye’deki üniversiteler arasında Türk Dünyasına ilk dikkat çeken, Türk Dünyası ile ilgili çalışmalara ön ayak olan bir üniversite olduklarını belirterek Türkiye’de ve dünyanın pek çok yerinde Türk Dünyası ile ilgili çalışmaların önderliğini yapmış olan hocaları bünyelerinde bulundurduklarını aktardı. Kurtoğlu, Nazar Eşankul’un kitabının önemine vurgu yaparak, “Hem Özbek Dil Bayramı münasebetiyle hem de Nazar Bey ve onun hikayeleri etrafından oluşturulan kitabın Türk Dünyası ile ilgili çalışmalara ivme kazandıracağına, bizim de üniversite olarak bilindiği üzere sosyal bilimler ve sanat ağırlıklı bir üniversiteyiz Türk Dünyası ile ilgili yapılacak tüm çalışmalara paydaş olma arzumuzu dile getirmek isterim” şeklinde konuştu.

TÜRKSOY’un Türkiye Özbekistan, Türksoy Özbekistan ilişkileri son dönemde çok ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Çakıcı, “Bu gayet memnuniyet verici bir durum. Türksoy açısından gururla ifade edebiliriz. Tabi ki bu ilişkilerin gelişmesinde öncelikle ülkemizde bulunan Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümlerinin büyük hizmetleri var. Bugün de bu toplantıya bu vesileyle ev sahipliği yapıyorlar. Öte yandan 2019’da Tük Devletleri Teşkilatı adını alan, teşkilatın kurulmasına giden yolda 93’te ilk iş birliği teşkilatı olarak kurulan TÜRKSOY’un çok önemli bir rolü var” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda Özbekistan Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, ÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Çakıcı ve Akara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Kurtoğlu’na plaket takdim etti.