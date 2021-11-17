Yavuz Selim Kıran UNESCO 41. Genel Konferansı’na katılacak

Dışişleri Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran Paris’teki BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Genel Merkezinde düzenlenmekte olan UNESCO 41. Genel Konferansı kapsamında 17-18 Kasım 2021 tarihlerinde Fransa’ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kıran’ın, dört yıldır başarıyla yürütülen ve 2021-2025 dönemi için yeniden aday olunan UNESCO Yürütme Kurulu seçimleri çerçevesinde bugün UNESCO Genel Merkezini ziyaret edeceği ve Merkeze Türkiye tarafından hediye edilen Cennet Bahçesi isimli klasik desenin işlendiği üç İznik Çinisi panonun açılışını yapacağı kaydedildi. Bahsekonu eserlerin UNESCO sanat koleksiyonunda yer alacağı belirtildi.

Kıran’ın ayrıca, Fransa Türk toplumu tarafından kurulan çatı kuruluşları ile Paris ve civarında yerleşik dernek temsilcileriyle bir araya geleceği de vurgulandı.