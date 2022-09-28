Yaşlı kadından Türkan Şoray’a şok: "Fatma Girik öldü, sen ölme, bak kendine”

Türk Sinemasının önemli oyuncularından Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı. Bu sırada yaşlı bir kadın Şoray’a yazma hediye ederek, "Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Şoray ise büyük bir şok yaşadı.

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 3 yeni pamuk cinsi ıslah etti. Enstitü, yetiştirilen bir pamuğa ise ’Türkan’ adını verdi. Bu pamuk çeşidine Adana Büyükşehir Belediyesi’nde katkı verdi. Bu sene ilk kez Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde Serdar Mart’a ait tarlaya bin 500 dönüm ‘Türkan’ cinsi pamuk ekildi. Pamuğun hasadı ise bugün gerçekleştirildi. Hasatta ortalama dönüm başına 600-700 kilogram verim alındı. Yeşilçam’ın önemli oyuncularından Türkan Şoray da adının verildiği pamuk cinsinin hasadına katıldı ve kadınlarla birlikte tarlaya girerek pamuk topladı.

Bu sırada Türkan Şoray’a Sıdıka Kılıç isimli bir kadın yazma hediye etti. Ayrıca Kılıç, Türkan Şoray’a, “Fatma Girik öldü, sen ölme. Bak kendine” dedi. Şoray ise bunun üzerine şok geçirerek, "Allah bilir" cevabını verdi. Burada konuşan Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Çil, “Bu çeşit geliştirildiğinde arkadaşlarımla istişare yaptık ve bu çeşide Yeşilçam’ın en hoş artistinin ismini verelim dedik. Çünkü pamukta ona benziyordu. Bundan sonra sadece Yeşilçam’da değil, çiftçimizin dilinde, topraklarında hayat bulsun, o çeşit yaşadıkça, o tarla ekildikçe onun ismi anılsın istedik. Aslında biz ülkeyi doyuruyoruz. Çok şey geliştirip, üretiyoruz. Bunun yanında 20-25 milyar dolar dış ticaret ihracatı yapıyoruz. Ancak biz tarımcıların ismi duyulmuyor” diye konuştu.

Türkan Şoray ise pamuk çeşidine isminin verildiği için mutlu olduğunu belirterek, “Son dönemlerde pamuğun ekim alanlarının azaldığını duyuyorum. Yıllardır Adana’da pamuk üretiminden bahsedilirdi. Dileğim bundan sonra daha çok üretim olsun, Adana pamuklara bürünsün” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise belediyenin görevinin sadece yol ve su olmadığını anlatarak, “Bu olağanüstü önemli bir hadise. Hepinizi kutluyorum. Ülkemizin en çok ihtiyacı olan şey döviz ve buna katkılarınızdan dolayı yürekten kutluyorum. Bizde, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak nerede faydalı bir hizmet varsa ona katkı sunuyoruz. Bunlar, belediyelerin yaptığı işler değil ama tarımsal dairemiz var ve belediyelerin artık bu tarz işleri var” ifadelerini kullandı.