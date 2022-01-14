Yaşayan İnsan Hazinesine köyünde kuş dili ve kemençe eşliğinde karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Kuş Dili icracısı olarak “Yaşayan İnsan Hazinesi” ödülünü alan Mustafa Civelek, Giresun’un Çanakçı ilçesinde köyüne gelişinde Kuş Dili ve kemençe eşliğinde karşılandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde önceki gün düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri" Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni’ne katılan Kuş Dili icracısı 77 yaşındaki Mustafa Civelek Giresun’un Çanakçı İlçesine bağlı Kuşköy Köyü’nde coşkuyla karşılandı.

‘Yaşayan İnsan Hazineleri’ listesinde yer alan Mustafa Civelek, Kuş Dili ile köylülerine seslenerek “Size Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgi ve selamlarını getirdim” dedi.

Ödül töreninde babasına refakat eden Yılmaz Civelek, Cumhurbaşkanını köylerine davet ettiğini belirterek, “Ödül töreni için sahneye davet ettiklerinde Cumhurbaşkanımız ile yüz yüze görüşme imkanı buldum ve köyümüze davet ettim. Gelmek istediğini ama en kötü ihtimalle eski Başbakanımız Binali Yıldırım’ı kendisi adına mutlaka köyümüze göndereceğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Köydeki kutlamalar kemençe eşliğinde devam etti.