Yaşar Kemal köyünde anıldı

Dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 7’nci yılında memleketi Osmaniye’nin Hemite köyünde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Ünlü yazar Yaşar Kemal’in vefatının 7’nci yıl dönümü dolasıyla Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürü’nü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından anma etkinliği düzenlendi. Osmaniye merkeze bağlı eski adı Hemite olan Gökçedam köyündeki Yaşar Kemal Parkı içerisinde bulunan Kültür Evi önünde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. OŞYAD Başkanı Mustafa Bardak’ın Yaşar Kemal’in özgeçmişini okuduğu programda ünlü edebiyatçının şiirleri ve ağıtları okundu. Türkü, şiir ve ağıtların okunmasının ardından program, park içindeki İnce Memed Anıtı’na kırmızı gül bırakılmasıyla sona erdi.