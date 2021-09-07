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Yasak Elma'nın ‘Döne'siydi... Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Çiçek Taksi, Yasak Elma, Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok dizide rol alan tiyatro sanatçısı İncilay Şahin, 60 yaşında yaşamını kaybetti. İncilay Şahin’in ölüm sebebi ise henüz açıklanmadı.

Kültür Sanat 07.09.2021, 11:26
Yasak Elma'nın ‘Döne'siydi... Ünlü oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Son olarak Yasak Elma isimli dizide ‘Döne’ karakterine hayat veren İncilay Şahin, yaşamını kaybetti. 

Acı haberi, Oyuncular Sendikası, sosyal medya sayfasından duyurdu.

'Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

İncilay Şahin’in neden öldüğüne yönelik resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmadı.

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