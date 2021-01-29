Yarıyıl tatiline özel yapımlar TV+’ta çocuklarla buluşuyor

Dijital televizyon platformu TV+, yarıyıl tatilini çocuklara özel çizgi film ve animasyonlarla karşıladı.

Dijital televizyon platformu TV+, bu yarıyılda da çocuk izleyicilerini unutmadı. Çocuklar için yayınladıkları çizgi film ve animasyonları seçen TV+, uzaktan eğitim döneminde DaVinci ve English Club TV gibi kanallarla öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri yapımlar sunmaya devam etti. Pandemi sebebiyle zor bir eğitim-öğretim yılını geride bırakan çocukların, dijital televizyon platformunun çocuk kanallarıyla keyifli bir yarıyıl tatili yaşayacağı vurgulandı.

TV+’ın yeni çocuk kanalı: Nicktoons

Her yaştan izleyici kitlesine sahip dijital televizyon platformunun çocuklara yönelik kanalları arasında yer alan Disney Channel, Disney Junior, Cartoon Network, Baby TV, Duck TV, Minika Çocuk, Minika Go ve TRT Çocuk kanallarının yanı sıra listeye yeni eklenen Nicktoons ile toplam kanal sayısı 9’a ulaştığı açıklandı.

Nickelodeon’ın en sevilen çizgi dizileri dijital televizyon platformunda

Dünyanın en çok seyredilen çocuk kanalları arasında olan Nickelodeon’da yayınlanan 500 bölümlük içeriği kataloğuna ekleyen TV+, yüzlerce çizgi film, animasyon ve çocuk programı ile miniklere keyifli anlar yaşatıyor.

Verilen bilgiye göre dijital televizyon platformuna eklenen yapımlar arasında; inek, fare, domuz ve köpek gibi hayvanların bir çiftlikteki hayatını konu edinen ‘Back at the Barnyard’, Zac ve Leah adında iki yakın arkadaşın maceralarını anlatan ‘Işıltı ve Parıltı’, bir traktör ve sürücüsünü konu alarak fizik ve matematiğe dair bilgilendirmeler yapan ‘Blaze ve Yol Canavarları’, konusu sadece insanları kabul eden bir ortaokula başlayan küçük bir canavarın etrafında dönenen ’Canavar Bunsen’, Dora isimli bir kızın, kaşif ailesi ve arkadaşları ile birlikte Parapata isimli kenti aramaya başlamaları ile gelişen olayları konu alan ‘Dora ve Arkadaşları’ bulunuyor.

Yeni eklenen diğer yapımlar arasında ise sevimli iki kuşun ormandaki maceralarını anlatan ‘Harvey Beaks’, ‘Pençe Devriyesi’ olarak adlandırılan ve kurtarma köpeklerinden oluşan bir ekibin hikayesini konu alan ‘Paw Patrol’, kaplumbağaların yeteneklerini keşfettiği yıllardır severek izlenen Ninja Kaplumbağa serilerinden ‘Ninja Kaplumbağaların Yükselişi’, Rusty adlı genç bir mucit ve onun özelleştirilmiş robotlardan oluşan ekibinin maceralarını anlatan ‘Rusty Rivets’ ve uzun yıllardır popülaritesini koruyan karakterlerin su altı şehrindeki maceralarını ve çabalarını anlatan ‘SüngerBob KarePantolon’ yer alıyor.