Yarışmada en çok acı biberi yedi, ağırlığınca ayçiçeği yağı kazandı

Edirne’de 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali çerçevesinde düzenlenen acı biber yeme yarışmasında en çok acı biberi yiyen yarışmacıya ağırlığınca ayçiçeği yağı verildi.

“Edirne’ye gel, ciğerimi ye” temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye’nin en ‘acı’ yarışması olarak adlandırılan “Acı Biber Yeme Yarışması”na katılan vatandaşlar, en hızlı şekilde rakiplerinden daha çok biber yemek için kıyasıya mücadele sergiledi. Biber yerken gözlerinden yaşlar akan yarışmacılar, zor anlar yaşadı.

Karaağaç’ta yetişen ve tava ciğerin olmazsa olmazı Karaağaç Acı Biberi’ni 92 adet yiyerek yarışmayı kazanan 84 kilogramağırlığındaki Emrah Mucurtay, 84 kilo ayçiçeği yağı verildi. Şanlıurfalı olduğunu söyleyen yarışmacı Mucurtay, daha fazla acı olsa daha fazla yiyebileceğini belirtti.