Yarış (borning) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

YARIŞ ( BORNING )

YAPIM YILI: 2014

YÖNETMEN: HALLVARD BRAEIN

OYUNCULAR: ANDERS BAASMO CHRISTIANSEN, IDA HUOY, OTTO JESPERSEN



Arabalardan oldukça hoşlanan ve araba tamiri onun için bir sanat olan yarışlara hazırlanırken başına bir kız bırakılır ve oldukça bu durumdan zorlanır.

YARIŞ ( BORNING ) AFİŞ

OYUNCULAR:

ANDERS BAASMO CHRISTIANSEN

IDA HUOY

OTTO JESPERSEN