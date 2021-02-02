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Yarış (borning) filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Norveç yapımı aksiyon ve komedi türündeki Yarış filmi 2014’ün 13 Ağustos günü Norveç’te ilk gösterimini yaparak vizyona girmiştir. Linn-Jeanethe Kyed tarafından yazılan senaryoda Lars Arentz-Hansen, Anders Baasmo Christiansen ve Camilla Frey gibi Norveçli oyuncuları başrolde görüyoruz. Şu an İMDB’de 6,7 değerinde bir puana sahip olan Borning filmi 89 dakikalık heyecan dolu bir seyir keyfi sunuyor. Roy isimli adamımız araba delisi çılgın bir yarışçıdır ve kızından ayrı kalmış bir şekilde yarışlara katılmaktadır. Her yarışta kendini daha fazla kanıtlamaya çalışan adam Norveç boyunca hızın tadını çıkartacaktır…
Kültür Sanat 02.02.2021, 12:36
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YARIŞ ( BORNING )
YAPIM YILI: 2014
YÖNETMEN: HALLVARD BRAEIN
OYUNCULAR: ANDERS BAASMO CHRISTIANSEN, IDA HUOY, OTTO JESPERSEN
Arabalardan oldukça hoşlanan ve araba tamiri onun için bir sanat olan yarışlara hazırlanırken başına bir kız bırakılır ve oldukça bu durumdan zorlanır.
YARIŞ ( BORNING ) AFİŞ
OYUNCULAR:
ANDERS BAASMO CHRISTIANSEN
IDA HUOY
OTTO JESPERSEN