Yarın Manisa semalarında SOLOTÜRK’ün sesi yankılanacak

MANİSA (İHA) – Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül günü gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, yarın (4 Eylül) ve 5 Eylül tarihlerinde prova uçuşu gerçekleştirecek. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkaracağı belirtilirken, endişeye gerek olmadığı bildirildi.

Dünyada jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timleri arasında önemli bir yere sahip olan SOLO TÜRK ekibi, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 8 Eylül 2022 günü Manisa’da gösteri yapacak. SOLOTÜRK jet uçağı gösteri ekibi 8 Eylül’deki gösteri öncesi 4 Eylül Pazar günü 13.00 ila 13.30 saatlerinde 2x F-16 ile çevreyi tanıyacak. 5 Eylül’de de 19.00 ila 19.30’da prova yapacak ve 8 Eylül’de ise aynı saatte gösteri uçuşunu gerçekleştirecek. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkaracağı belirtilirken, endişeye gerek olmadığı bildirildi.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibidir. Gösteri uçuşları tek kişilik F-16C Blok-30TM uçağı ile icra edilmektedir. Uçak üzerine boya haricinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup diğer F-16’lar gibi her türlü göreve planlanabilmekte. SOLOTÜRK pilotları gösteri uçuşları haricinde harbe hazırlıklarını sürdürmektedir.