banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Yarım asırlık Musiki Cemiyeti, Türkiye’ye hitap etmeye devam ediyor

Yarım asırdır eğitim veren Elazığ Musiki Cemiyeti, yetiştirdiği öğrenci ve sanatçıları Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

Kültür Sanat 06.02.2022, 11:51
Yarım asırlık Musiki Cemiyeti, Türkiye’ye hitap etmeye devam ediyor

Yarım asırdır eğitim veren Elazığ Musiki Cemiyeti, yetiştirdiği öğrenci ve sanatçıları Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

1971 tarihinde 7 kurucu üye tarafından kurulan Elazığ Musiki Cemiyeti, 1973 yılında Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesiyle Elazığ Musiki Konservatuarı adını aldı. Türk Müziği, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Harput Müziği ve oyunlarını öğretmek, yaygınlaştırmak amacıyla kurulan cemiyet, aynı zamanda halk oyunları, enstrüman yapım, mandolin şubeleri ile 50 yıla aşkın süreyle faaliyet yürütüyor. Türk müziğinin bütün enstrümanlarının öğretildiği ve koroların oluşturulduğu dernekten bugüne kadar devlet korosu şefleri, üniversite hocaları, devlet korosu sanatçıları, radyo sanatçıları yetiştirildi. Şuanda Üsküdar Musiki Cemiyetinin ikinci başkanı bestekar Alaattin Pakyüz’ün de Elazığ Musikisinde aralarında bulunduğu binlerce üyeye ulaştıklarını belirten Elazığ Musiki Cemiyeti, Devlet Korosu ve Belediye Konservatuarı Kurucu 74 yaşındaki Sanatçı Naci Sönmez, yarım asrı aşkındır kapılarının gece gündüz kapılarının açık olduğunu kaydetti.

22 yıldır Elazığ Musiki Cemiyetinde Koro Şefliği yapan Naci Sönmez, “Elazığ Musiki Cemiyeti, 1971 yılında 7 kurucu üyeyle imza atarak yola çıktık. Elazığ Musiki Cemiyeti adı, halkımızın yarım asırdır terk etmediği bir isim oldu. Ancak 1973 ise Dernekler Kanununun yürürlüğe girmesiyle Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği adını aldı. 1971 ile 1992 arasında 22 yıl boyunca cemiyetimizin hizmetinde koro şefi, cemiyet şefi olarak bazı konserlerde solist olarak görevler yapmaktayım. Daha sonra biz 1990’da devlet korusunu yani Kültür Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müzik Korosunu kurduk. Bu cemiyetin sayesinde cemiyetteki bütün arkadaşlarımın emekleri ve gayretleri, gece gündüz demeden mesaileri sonucunda Kültür Bakanlığı Elazığ’a Devlet Korosu vermeyi kararlaştırdı. 20 yılı aşkın süredir Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı her 4 yılda bir ilimize mezun veriyor. Bu mezunlar KPSS’yi kazanarak öğretmen, sanatçı oluyorlar. TRT’de, devlet korolarında ve muhtelif sanat kurumlarında görev alarak hayata atılıyorlar. Eğitimden sonra profesyonel bir sanat yaşamı başlıyor” dedi.

“Bu cemiyetin öğrencisi Üsküdar’ın Musiki Cemiyetinin 2. başkanı”

Elazığ Musiki Cemiyeti Türkiye’ye mal olduğunu belirten Naci Sönmez, “Elazığ Musiki Cemiyeti yani şimdiki adıyla Elazığ Musiki Konservatuarı Derneği, 1981 yılında Cumhuriyetimizin Kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün doğumunun yüzüncü yılı nedeniyle biz bir konser verdik ve bir toplantı yaptık. Bu toplantının amacı, biz o yıl bin üye rakamına ulaşmıştık. Yani kayıtlı bininci üyeye biz ödül verdik. O bin üyenin Elazığ’daki yakın akrabaları ve Elazığ’daki kültürel, sosyal camiada o yılda yetişmiş olan çocuklarının da katılımıyla gerçekleştirdik. Biz 70’li 80’li yıllarda bile halkın büyük kesimine hizmet vermeye başlamıştık. Şuanda yarım asrı yaşıyoruz. Elazığ Musiki Cemiyeti halkımızın bütün kesimlerine beldede, köylerde yani en ücra terlerdeki gençlerimiz bile buradan eğitim almasına neden oldu. Bu bakımdan Elazığ’ın bütün nüfusuna hitap edebilecek bir cemiyetleri vardır. Elazığ, Türkiye’ye mal olmuştur” diye konuştu.

Elazığ’da yetişen bir sanatçının şuanda Üsküdar Musiki Cemiyetini yönettiğini dile getiren Sönmez, "Benim yetiştiğim yer Üsküdar’ın Musiki Cemiyetidir. 1965’te orada ben 17 yaşında rahmetli Kemaniye Mun üstadımızın dizinin dibinde büyüdüm diyebilirim. Çünkü ben 17 yaşında bir gençtim. Türk Sanat Kültürünü oradan alarak yetişmeye çalıştık. Memleketimize döndük cemiyetin kurulmasına vesile olduk. Ancak Üsküdar’ın Musiki Cemiyeti bu yıl yaşamının 106. yılı, bizim ise 50. yılımız arada 56 yıl var. Ama biz haftanın her günü gece gündüz halka bu kapıyı kapatmıyoruz. Bizin çok büyük farkımız var. Türkiye’de belki de musiki kültürüne açık tek kapı diyebilirim. Cemiyetler genelde haftada bir, iki gün kapısını açarlar. Burada kapısı kapanmayan derneği biz yarım asırdır yürütüyoruz. Ama bir öteki önemli bilgi ise Üsküdar Musiki Cemiyeti’nin şuandaki bütün yükünü sırtında götüren ikinci başkan bestekar öğretmen Alaattin Pakyüz bu cemiyetten yetişti. Bu cemiyetin öğrencisi Üsküdar’ın Musiki Cemiyeti’nin şuanda ikinci başkanı. Birinci başkanı ise büyük bestekarımız Amir Ateş hocamızdır. Ben 17 yaşındayken orada eğitim alıyordum. Elazığ Musikisinde yetişmiş bir değer şuanda Üsküdar’ın Musiki Cemiyetini yönetiyor. Bu çok önemlidir, Türkiye için verecek bence en büyük musiki mesajı bu olmalı. Yani Elazığ musiki şuanda Üsküdar’ı da yönetiyor diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 24 57
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Başakşehir 23 37
6. Fenerbahçe 24 37
7. Beşiktaş 23 36
8. Hatayspor 24 36
9. Gaziantep FK 23 35
10. Kayserispor 24 34
11. Karagümrük 24 33
12. Sivasspor 24 31
13. Kasımpaşa 24 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 23 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Eyüpspor 21 37
5. Bandırmaspor 21 36
6. İstanbulspor 21 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Bursaspor 21 23
16. Menemen Belediyespor 21 23
17. Altınordu 22 22
18. Denizlispor 22 20
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 21 15
19. Newcastle 21 15
20. Burnley 19 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 23 47
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Athletic Bilbao 22 31
9. Rayo Vallecano 22 31
10. Celta Vigo 23 30
11. Valencia 22 29
12. Osasuna 23 29
13. Espanyol 22 27
14. Elche 23 26
15. Getafe 23 25
16. Granada 22 24
17. Mallorca 22 23
18. Cadiz 23 18
19. Deportivo Alaves 23 17
20. Levante 22 11