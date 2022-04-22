Yaptıkları bin 920 resimle kentin sokaklarını renklendirdiler

Kastamonu’da 37 anaokulu ve ilkokuldaki öğrencilerin yaptıkları toplam bin 920 resim, kent merkezini renklendirdi.

Kastamonu’da Yıldırım Beyazıt İlkokulu ve Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu koordinatörlüğünde pandemi sürecinde okullardan uzak kalan öğrencilerin üzerindeki baskıyı azaltmak için 23 Nisan Açık Hava Resim Şenliği düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Meydanında şenliğe katılan öğrencilere ilk olarak Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ve Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ardından öğrenciler, pankart üzerine serbest bir şekilde resim yaparak boyadı. Velilerin ve öğretmenlerinde katıldığı şenlikte yapılan bin 920 adet resim, Kastamonu’nun şehir merkezinden geçen Karaçomak Deresinin demir korkuluklarına asıldı. Çeşit çeşit rengarenk yapılan resimler, cadde boyunda vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar, resimleri yakından inceledi.

“37 okulun katılımıyla bin 920 adet resmi cadde boyuna astık”

23 Nisan Çocuk Şenliğini Yıldırım Beyazıt İlkokulu ile Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu koordinatörlüğünde bu yıl ilk defa düzenlediklerini söyleyen Behçet Necatigil Borsa İstanbul İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Karaoğlu, “Amacımız ileriki yıllarda da kalıcı bir şenlik olmasıdır. Bu şenliği pandeminin ve Kovid sürecinin baskısının bir nebze olsun çocuklarımızın üzerindeki yıpratıcı etkisini azaltmak, aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de çocuklara verdiği önemi çocuklarımıza ve halkımıza yansıtmak için düzenledik. Şenliğimiz iki etaptan oluşmaktadır. Birinci etabında Kastamonu’dan 37 okulun katılımıyla bin 920 tane resmin Kastamonu’nun cadde boyundaki çayın kenarındaki korkuluklara kurdelelerle resimlerimizi astık ve sergiliyoruz. Bunu halkımız, velilerimiz ve öğrencilerimizle birlikte cadde üzerinde gezerek bir açık hava sergisi haline getirdik. İkinci etapta da yine Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürümüz Cengiz Bahçacıoğlu ile Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt’un katılımıyla ve 23 tane öğrencimizin katıldığı ortak birlikte resim yapmak etkinliği düzenledik. Burada öğrencilerimiz serbest şekilde resimlerini yapıyorlar. Çocuklarımıza hediyelerini de verdik. Etkinliği güzel ve iyi bir farkındalık oluşturduğunu düşünüyoruz” dedi.

“Öğrencilerimiz etkinlikten dolayı mutlu oldular”

Öğrencileri ile birlikte resim şenliği etkinliğine katıldıklarını ifade eden Resim Öğretmeni Merve Gülcan Ablak ise, “Öğrencilerimiz resim etkinliğine katıldıkları için gayet neşeli ve mutlu oldular. Resim yapma aşamaları çok eğlenceliydi. Çocuklar 1 hafta süresince boyama tekniği öğretilerek aşama aşama yeni resimler oluşturdular. Renkleri tanımak, kuru boyayı daha iyi kullandıklarını gördüklerinde onlar da mutlu oldular. Çıkan sonuçtan onlar da mutlu oldular. Öğrencilerimiz sürekli serginin zamanını öğrenerek heyecanlanıyorlardı, onların heyecanlanması beni de heyecanlandırdı. Öğrencilerimiz bugün velileriyle resim sergisini gezecekler” diye konuştu.

Şenliğe katılan öğrencilerden Zeynep Külçe de, “Buraya gelmek çok güzel. Arkadaşlarımla birlikte toplandık ve burada resim yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Ben burada çiçek boyadım. Resim yapmak çok güzel, çok iyi bir şey” şeklinde konuştu.

Resim Şenliğine katıldığından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden Nesil İpek Köylü ise, “Buraya gelmek çok güzel. Burasını çok sevdim. Boyamalarda çok güzel. ’Hello Kitty’i ben boyadım. Çok güzeldi ama boyarken birazcık elim yoruldu” şeklinde konuştu.