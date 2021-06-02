Yapımı aylar sürüyor, metrekare fiyatı dudak uçuklatıyor

Sivas yün halılarının metrekaresinde 100 bin ilmek bulunurken yapımı aylar sürüyor. Metrekaresi ise bin liradan alıcı buluyor.

Sivas yöresi yün halısı büyük bir emek ve sabırla dokunuyor. Geleneksel yöntemlerle dokunan halılar desen ve motifleriyle oldukça dikkat çekiyor. Ancak dokumacılık kültürü gün geçtikçe unutuluyor. Sivas Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu geliştirdikleri proje ile dokumacılık geleneğini yaşatmaya çalışıyor. Halk Eğitim Merkezi kadınlara dokumacılık için gerekli malzemeyi ve günlük ücreti vererek dokumaya teşvik ediyor. Bir metre karesinde 100 bin ilmek bulunan Sivas yöresi yün halısı metre karesi bin liradan alıcı bulurken, metre karesinde 400 bin ilmek bulunan Sivas halısının ise metrekaresi 3 bin liradan satılıyor. Sivas yöresi yün halının yapımı 5-6 ay sürerken genellikle 6 metrekare yapılabilen Sivas halısının yapımı 1 yıl kadar sürüyor.

Güzellikleriyle büyüleyen halılar binlerce liraya satılıyor

Halıcılık öğretmeni Hasan Fehmi Dönmez, Sivas halısının metrekaresinin 3 bin TL, yün halının metrekaresinin ise bin lira olduğunu söyleyerek, “İşi öğrenen öğrenciler istedikleri takdirde tezgah veriyoruz. Hammaddesini biz veriyoruz, tezgahı ve gerekli malzemeleri biz veriyoruz. Dokuyorlar. Bu işin yapılması ve yaygınlaştırılmasında kurum yetkililerimiz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şuan ki yaptığımız halımız geleneksel Sivas yöresi yün halımız. 32 çarpı 36 kalite. Bir metrekaresinde yaklaşık 100 bin ilmek var. İpimiz, çözgümüz, atkımız tamamen yün. İplerimiz bitkisel boya. Halk arasında bilinen Sivas halısını geçmişte dokuyorduk. İlerleyen yıllarda da yapmayı düşünüyoruz. Sivas halısını 2 öğrenci ayda ortalama yarım metrekare civarı dokuyor. 6 metrekare bir Sivas halısı 1 yıl gibi bir sürede bitiyor. 6 metrekare olan Sivas halısının metrekaresinde 400 bin civarı ilmek var. Sivas halısının metrekaresi 3 bin TL civarında. Bu kaba yün halılar bunlarda metrekaresi bin TL civarında’’ şeklinde konuştu.

Dokumacılık sabır istiyor

Aysun Ateş, dokumacılığın sabır isteyen bir iş olduğunu belirterek, “Önceden Hak Eğitim Merkezinin binasında dokuyorduk. Orada dokuduktan sonra evde boş zamanlarımızı değerlendirmek için eve alalım dedik. İstedik verdiler. Dokumamızı evde yapıyoruz. Malzemeleri halk eğitimden hocalarımız temin ediyor. İpimizi, kirkitimizi, makasımızı, çözgü iplerimizi hepsi halk eğitimden. Ücrette veriyorlar. Ev ekonomisine de katkı sağlıyor. Dokuduğumuz Sivas yün halısı. Sabır isteyen bir iş zaman alıyor. Ama kolay, zevkli. Büyük boyutlu halılar en kısa 6 aylık bir süre de en uzunda 1 yılda bitiyor’’ diye konuştu.

Nuriye Türtük ise, “Halk eğitimin vermiş olduğu halı ve kilim kurslarına katıldım. Yapmasını beğendim evde de yapmak istedim. Aile bütçemize katkı sağlamak için aldım" dedi.