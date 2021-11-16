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Yanan ormanlarda hüzünlü sonbahar

Türkiye'nin en büyük doğal afetlerinden biri olarak tarihe geçen Antalya'daki orman yangınlarında zarar gören 60 bin hektarlık alanda sonbahar hüzünlü yaşanıyor.

Kültür Sanat 16.11.2021, 15:31
Yanan ormanlarda hüzünlü sonbahar

ANTALYA (AA)- Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Akseki'de çıkan ve rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş, İbradı, Alanya ilçelerine de yayılan yangınlar, 7 kişinin hayatını kaybetmesine, çok sayıda hayvanın telef olmasına, binlerce evin ve ağacın küle dönmesine neden oldu. Büyük bir doğal afet olarak kabul edilen yangın, özellikle bölge halkında ve doğada derin izler bıraktı.

AA ekibince helikopterden yapılan çekimler, yangının doğada bıraktığı izi bir kez daha gözler önüne serdi. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle yeşilin, yerini turuncuya, kırmızıya ve sarıya bıraktığı ormanlarda, yangının yaşandığı alanlarda ise hüzün veren görüntü oluştu.

Alevlerden tamamen zarar gören ağaçların siyaha döndüğü yerlerde, yanmayanlar ise sonbahar renklerine büründü. Bitki örtüsünün de yer yer yeşermeye başladığı görüldü.

Fidanlar toprakla buluştu

Öte yandan, bölgede yaraları sarmak için çalışma yürütülüyor, yanan ağaçların yerine yeni fidanlar dikiliyor.

Antalya'daki yangında zarar gören 60 bin hektarlık alanın 30 bin hektarı, tohum takviyeleriyle yeniden yeşillendirilecek. 15 bin hektar alan makineyle işlenip, sürülecek ve bu alana 26 milyon fidan dikilecek. Yaklaşık 15 bin hektarlık alan ise kendi kendine yenilenmeye bırakılacak.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikme etkinliğinde, yangının başladığı Manavgat ilçesinin Kalemler Mahallesi'ndeki alanda ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. 136 hektarlık alanda yaklaşık 200 bin fidan dikildi.

Muhabir: Hatice Özdemir Tosun
#türkiye
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