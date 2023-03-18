Yalova’da “Umuda Yolculuk Göç 89 Sergisi” açıldı

Yalova Belediyesi tarafından Bulgaristan Türkleri’nin 1989 yılındaki ana vatana göçünü anlatan ‘Umuda Yolculuk Göç 89’ adlı fotoğraf sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yalova Kent Müzesi’nde düzenlenen sergiyi Vali Muammer Erol ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk il protokolüyle birlikte gezdi. Sergideki fotoğraf kareleri ana vatanlarına göç eden Türklerin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Gazeteci ve Fotoğraf Sanatçısı Behiç Günalan objektifinden çıkan fotoğraf karelerinden oluşan sergide ayrıca o döneme ait bazı eşyalar da yer alıyor. Açılış etkinliğinde Yalova Belediyesi tarafından hazırlanan sinevizyon gösterisi de katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Program sonunda Vali Muammer Erol ile Başkan Vekili Tutuk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür plaketi takdim etti. Yalova Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Lütfi Özgür, geçmişte yaşamadıklarını ama geçmişi de unutmayacaklarını söyledi.

Sergi 30 Mart’a kadar ziyarete açık kalacak.