Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu Kimdir? Nasıl ünlü oldu?

Afra Saraçoğlu kimdir?

Şu an 25 yaşında ve başarılı bir oyunculuk kariyeri sürdüren Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında Selânik ve Girit kökenli bir ailede, Edremit’te dünyaya geldiği bilinmektedir. Çocuk yaşlardayken, annesi ile babası boşanınca annesiyle birlikte Antalya'da hayatını sürdürmüştür. Annesi bir gayrimenkul şirketinde çalışmış, Saraçoğlu ise 13 yaşında Antalya'da modellik yaparak çalışma hayatına atılmıştır. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamlayıp Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü kazanan Saraçoğlu, eğitim hayatını tamamlayıp aynı sene içerisinde oyunculuğa başlamıştır.

2018 yılından bu yana Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olduğunu bilinen Saraçoğlu, Yazıcıoğlu ile 2018'de vizyona giren 'İyi Oyun' adlı filmde başrolleri paylaşmışlardır. Boş zamanlarında dans etmeyi seven genç oyuncu, ayrıca Fenerbahçe taraftarıdır.

Oyunculuk kariyeri nasıl başladı?

Annesinin fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesi ve rol için deneme çekimine çağrılmasıyla rolü kapan Afra Saraçoğlu, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı, filmde Nurgül Yeşilçay'ın 'kızı' rolüyle 'İkinci Şans' filmiyle yaşamıştır. 2017 yılında Fazilet Hanım ve Kızları isimli ilk dizisinde 50 bölüm yer almış ve Ece karakterini canlandırarak televizyonlarda boy göstermeye başlamıştır. 2018 senesinde ise Hummel ve Pantene gibi kurumların marka yüzü olan Saraçoğlu, hız kesmeden 2019 yılında 'Kardeş Çocukları' adlı dizide 21 bölüm rol aldı. 2020'nin ilk aylarında başlayan fakat koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen 'Öğretmen' dizisinde 'Gizem' karakteriyle boy gösterse de dizi 9. bölümüyle final yaptı.

2021 yılında 'Yeşilçam' dizisinde Çağatay Ulusoy ile beraber rol alan genç oyuncu 'Tülin Saygı' karakteriyle beğeni topladı. Aynı yıl içerisinde Cornetto ve Koton markalarının yüzü olarak yükselmeye devam eden başarılı oyuncu 2022 yılında geldiğimizde ise 'Yalı Çapkını' adlı dizide 'Seyran' rolüyle ekranlarda varlığını sürdürmeye devam etmektedir.