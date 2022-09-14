Yakacık mesire alanı Karslıları ağırladı

Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Karslıları bir araya getirdi. Bu yıl 14.’sü düzenlenen piknikte yöresel türküler söylenip halaylar çekildi.

Anara Yenimahalle ilçesinde bulunan Yakacık mesire alanı Karslıları ağılardı. Yenimahalle Belediyesi ve Kars ve Çevre İlleri Demokrat Dernekler Federasyonu tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen piknikte türküler söylendi, halaylar çekildi. Başkan Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde yüzlerce Karslının bir araya geldiği etkinliğe katıldı.

"Bağımsız bütünlüğümüze sahip çıkacağız"

Piknikte vatandaşlarla uzun uzun sohbet eden Yaşar, “Ülkemizin tam da bu manzaralara ihtiyacı var. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde el ele, yürek yüreğe olduğumuz bu ortamları görmeye ihtiyacımız var. Bu ülkeye sahip çıkacağız. Bağımsız bütünlüğümüze sahip çıkacağız” dedi.