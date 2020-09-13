Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi nerede çekildi? Yağmur: Kıyamet Çiçeği filminin oyuncuları ve konusu.
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Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi oyuncuları
Onur Aydın yönetmenliğinde çekilen Yağmur: Kıyamet Çiçeği filminin oyuncularının bir bölümünü şu isimler oluşturuyor: Engin Hepileri, Elena Viunova, Erkan Kolçak Köstendil, Devrim Saltoğlu…
Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu
Yağmur: Kıyamet Çiçeği konusu Yakın zaman tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olarak gösterilen Çernobil faciasından sonra eşini kanserden kaybeden Elena, oğlunun da aynı hastalıktan müzdarip olduğunu öğrenince çareyi tedavi için Türkiye’ye gelmekte bulur. Elena Trabzon’da tedavi süreciyle uğraşırken, bir gün Trabzonspor’da oynama hayaliyle yanıp tutuşan futbolcu Şenol ile tanışır. Şenol sonuna düşünmeden ilk görüşte kadına aşık olur… Öte yandan 1995-1996 futbol liginde şampiyonluğa doğru giden Trabzonspor son, maçta şampiyonluğu kaybedince, amigo Ahmet’in de dünyası başına yıkılır… Bir diğer yanda ise sesi ve kişiliği ile milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Kazım Koyuncu vardır. Bir Çernobil mağduru olarak kanserden yaşamını kaybeden Koyuncu yöre halkının sesi gibidir… Filminin oyuncu kadrosunda Engin Hepileri, Altan Erkekli, Devrim Saltoğlu, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Sait Genay, SettarTanrıöğen, Hüseyin Avni Danyal, Elena Viunova, Rıza Sönmez ve Serap Aksoy gibi isimler yer alıyor.
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi için sözlükte neler dediler?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği hakkında ekşisözlük yazarlarından bazıları şunları söyledi:
fragmanında bile kendinizi aynı hüzünde bulabileceğiniz film. hele doğu karadenizli’ yseniz, hele sevdiklerinizin kanser olduğu 4. evrede anlaşılabilen bir ülkedeyseniz, daha da hüzün verici bir film.
yağmur-kıyamet çiçeği fragman
benim için bu sene kasım ayını anlamlı kılacak olan filmdir.
(bkz: çok sevdik be abi)
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi nerede çekildi
tarihinde vizyona giren Yağmur: Kıyamet Çiçeği filminin nerede çekildiği çok merak ediliyor. Film hakkında detayları beyazperde ve imbd gibi portallardan öğrenebilirsiniz.
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