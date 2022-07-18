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YAFEM 25. Türk Boyları Şöleni açılış galası renkli görüntülere sahne oldu

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 25. Türk Boyları Şöleni’nin açılış galası renkli görüntülere sahne oldu.

Kültür Sanat 18.07.2022, 00:18
YAFEM 25. Türk Boyları Şöleni açılış galası renkli görüntülere sahne oldu

Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (YAFEM) tarafından bu yıl 25. Türk Boyları Şöleni’nin açılış galası renkli görüntülere sahne oldu.

Dünyanın dört bir yanından Türk topluluklarının katıldığı Türk Boyları Şöleni’nin açılış galası Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Açılış galasında ev sahibi YAFEM ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kırgızistan, Bosna Hersek, Özbekistan, İran, Kabardey, Karaçay Çerkes, Kuzey Osetya, Rusya Astrahan, Kazakistan, Saha Yakut, Çeçenistan ve Dağıstan’dan halk oyunları ekipleri katılıyor. Şölende ayrıca Doğu Türkistan Derneği ekibi de sahne aldı.

Ekipler gösterileriyle büyük beğeni topladı.

22 Temmuz tarihine kadar devam edecek şölen çerçevesinde Yalova ve ilçelerinde ekipler gösteriler sahneleyecek.

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