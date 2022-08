Yabancı öğrenciler Türk Mutfağı’nda mantı yapmayı öğrendi

Gençler Arası Değişim” programı çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinden gelen yabancı öğrenciler Bursa’da ağırlandı. Hastavuk sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte mantı yapan gençler müzik eşliğinde dans ederek kendi elleriyle açtıkları mantıları afiyetle yediler.

Almanya, Danimarka, Polonya, Finlandiya, İtalya, Bulgaristan ve Hindistan’dan gelen 16 öğrenci; program dolayısıyla 4 hafta süresince Bursa’da ağırlandı. Gençler Türk gelenek ve göreneklerini, Türk ailelerinin yanında kalarak tecrübe etti. Gençler misafir oldukları evlerde, Türk halkının yemek, giyim, eğlence kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldu.

Öğrenciler, Türk ailelerin yanında kaldıktan sonra 2 hafta süreli kamp programlarında Bursa, Çanakkale, Eskişehir ve İstanbul’u gezme imkanı buldular.

Kamp süresince çeşitli etkinlik ve aktivitelere katılan öğrenciler, çini sanatını, halk oyunlarını, Türk yemeklerini uygulamalı olarak gerçekleştirdiler.

HasTavuk da 16 yabancı öğrenciyi kendi tesislerinde ağırladı. Öğrenciler HasTavuk mutfak şefi Enis Yılmaz’ın önderliğinde, Kayseri mantısı yaptılar, ardından yaptıkları lezzetli yemekleri afiyetle yediler.

Konuyla ilgili konuşan Grup lideri Ilgım Cengiz, “ Arkadaşlarımız, öğrencilerimiz yaklaşık on gündür Türkiye’deler. İlk başta aile yanında konaklamaları var. Aile konaklamalarında Türk kültürünü en iyi ve en doğru şekilde göstermek amacıyla Türk ailelerinin yanında kalarak günlük hayatı beraber yaşıyorlar. Diğer ülkelerden gelen öğrencilerle beraber Türkiye kampı içerisinde farklı şehirleri de ziyaret ediyoruz. Tarihi ve kültürel yerler geziliyor. Diğer önemli olan amaç ise birbirleri arasında kültür değişimi yapmak. En önemlisi her zaman sürecek arkadaşlıklar geliştirmek. En büyük amacımız aslında bu. Hepimiz ne kadar farklı olsak da aslında bir olduğumuzu göstermek. Bugün de Hastavuk sponsorluğu doğrultusunda kampımızda Türk yemeği Kayseri mantısı yapıyoruz. Ellerinden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bu durumdan da oldukça memnunlar’’ dedi.

Etkinlik sonunda öğrenciler yaptıkları mantığı yerken, diğer yandan da müzik eşliğinde dans edip eğlenceli vakit geçirdiler.