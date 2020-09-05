"Ya Değilse" yayında

"Ya Değilse" Hikayesini Şimdi Berat Oz Remix'i İle Anlatıyor



Indie Pop'un Türkiye'deki temsilcisi Aybüke Poçan, içsel bir sorgulamayı, yaşam ve aidiyetlik konularını işlediği şarkısı "Ya Değilse"nin Remix çalışması ile karşımızda.



"Ya değilse” hepimizin aklından geçen soruların yanıtını arıyor



Rikodisco'nun başarılı ve genç yeteneklerinden Berat Oz tarafından Remix olarak yeniden uyarlanan şarkıda, Aybüke Poçan izlediği Westworld dizisinden çok etkilendiğini ve aslında her zaman düşündüğü “Her şey bir kurmaca mı?” sorusunun üstüne gidiyor; ve "Dünyaya ait olma, bize doğumumuzdan itibaren öğretilenler, hissettiklerimiz ve inandıklarımızın ya hepsi bir yanılgıysa?" fikri ile sizi baş başa bırakıyor.



3 Aylık pandemi sürecinin bir eseri



“Ya Değilse”, pandemi döneminde Aybüke Poçan'ın Anıl Ulusoy ile birlikte beste ve aranje odaklı 3 ay stüdyoya kapanmasıyla ortaya çıkmış bir çalışma. İkili bu süreçte, farklı bir ses tasarımı oluşturarak kendi synth sesleriyle yep yeni çalışmalara imza atmaya başladı. Bu çalışmalardan ilki olma özelliği taşıyan "Ya Değilse", Berat Oz dokunuşuyla da groove alt yapısı farklı elektronik seslerle harmanlanarak yep yeni bir boyuta getirildi.