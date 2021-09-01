‘XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış’ Pazar günü açılıyor

‘XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış’ isimli sergi 5 Eylül Pazar günü Akbatı’da açılacak. Sergi 26 Eylül Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kuşaklar arası iletişimsizliğe tepki olarak, işbirlikçi ve yenilikçi bir yaklaşımla Anej Nuhanovic (42), Ömer Faruk Boyacı (30) ve Arda Mert Tulum (20) eserlerinden oluşan “XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış” isimli sergi, 5 Eylül’de Akbatı AVM’de açılıyor. 26 Eylül’e kadar Akbatı Sergi Salonu’nda gezilebilecek sergide ziyaretçiler farklı kuşakların bakış açılarından İstanbul temalı eserlerle buluşacak.

Birlikte daha iyi sonsuza kadar daha güçlü

Son dönemde kamusal sanat projelerine yoğunlaşan Ömer Faruk Boyacı serginin çıkış noktası ve misyonu ile ilgili “Tüm dünya milletlerinin ortak sorunu olan ‘Kuşak Çatışması’ sürdürülebilir kalkınmanın ve gelişmenin önündeki en büyük engellerden biri. Çatışmanın temel sebebi ise ‘iletişimsizlik’ olarak karşımıza çıkıyor. Her kuşağın doğduğu ortam ve teknoloji farklı olduğundan aynı dili konuşmaları zorlaşıyor. Hızla değişen dünyada özellikle X ve Z kuşağının iletişimi giderek zorlaşırken, bireyselleşme artıyor. Bu noktada köprü kurma görevi her iki kuşağa da yaklaşabilen Y kuşağına düşüyor. “XYZ İstanbul’a 3 Kuşak Bakış” sergisinin temel motivasyonu; ziyaretçilere, sanat atmosferinde kuşaklar arası iletişim örneği sunmak. Küratör ve sanatçı olarak bu etkinliğin içerisinde yer almaktan keyif ve onur duyuyorum” dedi.