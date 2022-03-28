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Will Smith’tin Chris Rock’a attığı ‘Oscar Yumruğu’ gündemde!

ABD’nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödül Töreni’ne, Will Smith’in gecenin sunucularından biri olan komedyen Chris Rock’a attığı yumruk çok konuşuluyor.

Kültür Sanat 28.03.2022, 10:38 28.03.2022, 11:10
Will Smith’tin Chris Rock’a attığı ‘Oscar Yumruğu’ gündemde!

ABD’nin Los Angeles şehrinde bu yıl 94’üncüsü düzenlenen Oscar Akademi ödül töreni gerçekleştirildi. Geceye 6 ödül alan ’Dune’ filmi damgasını vururken, en iyi erkek oyuncu ödülü ’Kral Richard’ rolü ile Will Smith’in oldu. Smith’in gecenin sunucularından biri olan komedyen Chris Rock’a attığı yumruk ise Oscar törenini gölgede bıraktı. Rock’ın, Smith’in eşi Jada Pinkett Smith’in sağlık sorunları sebebiyle kazıttığı saçı için “G.I Jane” benzetmesi yapmasının ardından sinirlenen Smith, yerinden aniden kalkarak sahneye çıktı ve Rock’a yumruk attı. Sahneden inerek eşinin yanına geçen Smith, Rock’ın eşinin hakkında konuşmaya devam etmesinin ardından, “Eşimin adını ağzına alma” diyerek bağırdı ve küfürler savurdu. Yumruk sonrası sersemleyen Rock ise, sahnedeki durumu idare etmeye çalışarak, “Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi” ifadelerini kullandı. Daha sonra ödülünü almak için tekrar sahneye gelen Smith yaşananlar için konuklardan ve izleyicilerden özür dileyerek, “Akademiden özür dilemek istiyorum. Tüm aday arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Oscar törenine 6 ödülle damga vuran ’Dune’ filmi, en iyi kurgu, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi görsel efekt, en iyi film müziği, en iyi ses ve en iyi prodüksiyon ödüllerini aldı. En iyi film ödülünü kazanan ’Coda’ en iyi uyarlama senaryo ödülünün de sahibi oldu. En iyi yardımcı erkek oyuncu ise Coda’daki rolüyle Troy Kotsur’ün oldu. En iyi kadın oyuncu ödülünü ‘The Eyes of Tammy Faye’ filmindeki rolü ile Jessica Chastain kazanırken, film en iyi saç ve makyaj dalındaki ödülü de aldı. En iyi yönetmen ödülü, ’The Power of the Dog’ ile Jane Campion’ın oldu. En iyi uluslararası film ’Drive My Car’, en iyi özgün senaryo ’Belfast’, en iyi animasyon ’Encanto’, en iyi kısa belgesel ’The Queen of Basketball’, en iyi kısa animasyon ’The Windshield Wiper’, en iyi kısa canlı aksiyon ’The Long Goodbye’, en iyi belgesel ’Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)’ seçildi. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü ’West Side Story’ ile Ariana DeBose kazanırken, en iyi orijinal şarkı ’No Time to Die’ filmi ile Billie Eilish ve Finneas O’Connell’in ve en iyi kostüm ödülü de Cruella filmiyle Jenny Beavan’ın oldu.

Oscar’dan Ukrayna mesajı

Törende Ukrayna-Rusya savaşına da değinilerek Ukrayna’ya destek verildi. Tören sırasında sahneye çıkan Ukrayna asıllı Mila Kunis, yaşanan savaşa dikkat çekerken, ülkesindeki vatandaşlarının direnişine hayran kaldığını söyledi. Tören sırasında Ukrayna için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, salondaki ekranda, “Sizden elinizden geldiğince Ukrayna’yı desteklemenizi rica ediyoruz” yazısı yer aldı. Ayrıca bazı sanatçılar Ukrayna rozeti ve mavi-sarı mendil gibi aksesuarlar taktı.

#Oscar Yumruğu #Chris Rock #Will Smith
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