W Series’in yeni sezonu Tivibu’da olacak

Kadınlara motor sporları dünyasında eşit imkânlar sunmak, onların bu sporlarda yer almasını ve yükselmesini engelleyen finansal bariyerleri ortadan kaldırmak amacı ile hayata geçirilen W Series’in yeni sezonunun Tivibu’da olacağı bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre 26 Haziran - 30 Ekim arasında 8 yarıştan oluşacak sezonun tüm yarışları Tivibu Spor ekranlarından takip edilebilecek. Yeni sezonu 26 Haziran Cumartesi, Avusturya’da, Formula 1’e de ev sahipliği yapan Red Bull Ring’de başlayan W Series’in tüm heyecanı Tivibu Spor ekranlarında yaşanacak.

Kadınların hem pilot hem de mühendis olarak motor sporlarında daha çok yer almasınısağlamak için harekete geçen şampiyona, ilk sezonunu 2019 yılında tamamladı. Pandemi nedeniyle geçen sezon düzenlenemeyen organizasyon bu yıl 8 etap üzerinden koşulacak. Turnuvanın nihai amacı başta Formula 1 olmak üzere tüm motor sporlarında kadın pilotların desteklenmesi. Seçilen kadın sürücülerin tüm maliyetlerinin organizasyon tarafından karşılandığı turnuvada pilotlar, tek kişilik F3 araçları kullanıyor. Teknik özellikler bakımından birbirine denk olan bu araçlar sayesinde turnuva mekanik bir mücadele özelliğinden sıyrılarak, tamamen pilotların yetenekleri üzerine kurulmuş oluyor. İlk yılında sürücülerin bireysel olarak yarıştığı W Series’te bu sezon takımlaşma da başlıyor.

2022 sezonu ile beraber ise W Series tamamen bir takım müsabakasına dönüşecek. Motor sporları özelinde kadın görünürlüğünü artırmak için yürütülen çalışmaların başında gelen bu turnuva, tüm dünyada fırsat eşitliğinin sözcü platformlarından biri olmayı hedefliyor. İlk yarışın kazananı Alice Powell W Series’in yeni sezonu 26 Haziran’da, Avusturya’da başladı. Formula 1 yarışlarının da düzenlendiği Red Bull Ring pistinde Alice Powell’ın zaferi ile sonuçlanan sezonun açılış yarışının ardından, serinin 2’inci yarışına da aynı pist ev sahibi olacak. Seri daha sonra İngiltere’ye taşınacak ve yarış yine bir Formula 1 pisti olan Silverstone’da düzenlenecek. Daha sonra sırasıyla Macaristan, Belçika, Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek seri Meksika’da tamamlanacak. Sporseverler, W Series heyecanını tüm sezon boyunca Tivibu Spor ekranlarında yaşayabilecekler.