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Vücudu bağlanarak gömülmüş olan bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu!

Peru'daki Cajamarquilla antik bölgesinde çalışan arkeologlar sıradışı bir keşif yaptı. Ellerini yüzünü kapatmış haldeyken vücudu bir halatla sıkıca bağlanarak gömülen bir mumya gün yüzüne çıkarıldı. Bin 200 yaşında olduğu açıklanan ve cinsiyeti belirnemeyen mumyanın neden böyle gömüldüğü gizemini korurken, araştırmacılar çeşitili tahminler yürüttü.

Kültür Sanat 30.11.2021, 14:02
Vücudu bağlanarak gömülmüş olan bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu!

Peru'da bir yer altı mezarını kazan arkeologlar, elleri yüzünü kapatan ve tüm vücudu bir halatla bağlanmış olarak gömülen sıradışı bir mumya buldu.

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 1

Cinsiyeti henüz belirlenemeyen kişinin kalıntıları, başkent Lima'ya yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Cajamarquilla arkeolojik alanında keşfedildi.

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 2

Bilim insanları, mumyanın geçmişinin bin 200 ile 800 yıl öncesine uzandığını belirterek,  Peru kıyıları ile And dağları arasında gelişen İnka öncesi uygarlıkta yaşadığını açıkladı. 

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 3

Bununla birlikte, hala devam eden Cajamarquilla'daki kazı, ABD’de yer alan California Eyalet Üniversitesi San Marcos'tan arkeolog Prof. Dr. Pieter Van Dalen Luna tarafından yürütülüyor.

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 4

DİĞER MUMYALARDAN AYRILIYOR

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 5

Prof. Dr. Van Dalen Luna, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tüm vücudunun bağlanmış olması ve elleriyle yüzünü kapatmış bir halde gömülmesi onu bölgede bulunan diğer mumyalardan ayırıyor” dedi. 

Van Dalen Luna, bu ayrıntılı bağlama işinin gizemini henüz çözememiş olsalar da  “muhtemel yerel cenaze geleneğinin bir parçası olacağını' söyledi.

FARKLI İNSAN KALINTILARI DA BULUNDU

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 6

Diğer taraftan arkeologlar, mumyanın bulunduğu yer altı mezarında başka insan kalıntıları ve çeşitli cenaze araçları bulduklarını da açıkladı. Bu keşifler sırasında, içinde bitkisel madde izleri bulunan taş aletler ve seramik kaplar yer aldı. 

Bilim insanları, cenazenin biçiminin, bölgedekİ halkın,  İspanyol öncesi dönemin sonlarında farklı etnik kökenlerden oluşan insanlardan oluştuğunu  gösterdiğini sözlerine ekledi. 

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 7

Çünkü Peru, İnka İmparatorluğu'ndan önce ve sonra gelişen kültürlerden türetilen yüzlerce arkeolojik alana ev sahipliği yapıyor.

İnka İmparatorluğu,  bir zamanlar Güney Amerika'nın güney kısmına, güney Ekvador ve Kolombiya'dan orta Şili'ye kadar hakim oldu ve ilk olarak 13. yüzyılın başlarında Peru yaylalarında ortaya çıktı.

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 8

imparatorluk, 1532'de başlayan ve 1532'de İnkaların  son kalesini ele geçiren İspanyolların eline geçti. Ardından bölgedeki çok kültürlülük ve etnik çeşitlilik yok oldu. 

Vücudu bağlanarak gömülen bin 200 yıllık esrarengiz bir mumya bulundu - 9

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