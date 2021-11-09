Vodafone TV’den kasım ayına özel içerikler

Her ay 1 milyonu aşkın aboneye hizmet veren dijital televizyon platformu Vodafone TV’de ekim ayının en çok seyredilen içerikleri arasında ‘Marslı’, ‘Yarından Sonra’ ve ‘Mutluluk Zamanı’ gibi ses getiren yapımlar yer aldı. Dijital televizyon platformu, kasım ayında da kullanıcılarına, ‘Kirpi Sonic’ten ‘Doktor Uyku’ya, en beğenilen yapımlardan oluşan geniş bir seçki sunuyor.

Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, Ekim ayında da diziden filme, spordan belgesele, her zevke ve yaşa uygun zengin içerikleriyle seyircilerin tercihi oldu. Her ay 1 milyonu aşkın abone tarafından kullanılan dijital televizyon platformunda ekim ayında en çok seyredilen filmler arasında ‘Marslı’, ‘Jumanji: Vahşi Orman’, ‘Çılgın Max: Öfkeli Yol’, ‘Yarından Sonra,’, ‘Prometheus’ ve ‘Mutluluk Zamanı’ yer aldı.

Film ve dizi şöleni kasımda da devam ediyor

Dijital televizyon platformu, kasım ayında da müşterileri için birbirinden keyifli içerikler sunuyor. Vodafone TV kullanıcıları, bu ay, Keanu Reeves’in başrollerinde olduğu, gişe hasılatları kıran aksiyon filmi ‘John Wick 3’ü; unutulmaz bilgisayar oyunu kahramanı Sonic’i komik dedektif Jim Carrey ile buluşturan ‘Kirpi Sonic’i; DC Comics evreninin en ünlü karakterlerinden Harley Quinn’i Margot Robbie’nin şaheser performansı ile sunan ‘Yırtıcı Kuşlar ve Muhteşem Harley Quinn’i; usta oyuncular Hellen Mirren ve Ian McKellen’ı bir araya getiren, suç filmi ‘Sahtekar’ı ve Stephen King’in unutulmaz eserlerinden beyaz perdeye uyarlanan ‘0’ Bölüm 2 ve ‘Doktor Uyku’ filmlerini seyredebilecek.

FX ekranlarında ise ‘American Horror Story Double Feature’ yeni bölümleriyle devam ederken, FOXCRIME’da 9-1-1’in 5’inci ve en yeni sezonu ekranlara gelecek.

Konu hakkında konuşan Vodafone TV Genel Müdürü Berna Kulaksız, “TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sinema ve dizi seven müşterilerimiz için Kasım ayına özel zengin bir portföy hazırladık. En beğenilen yapımları bir araya getirdiğimiz içeriğimizle izleyicilerimizin dijital platformlarda sinema ve dizi izleme keyfini artırmayı hedefliyoruz. Operatör olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Verilen bilgiye göre dijital televizyon platformu kullanıcılarına, 24 saate kadar geri alma özelliği ile 90’ı aşkın TV kanalını ve çoğunluğu film, dizi, belgesel ve çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriği akıllı telefonlarından, tabletlerinden, web’den ve akıllı televizyonlar üzerinden izleme imkânı sunuyor.