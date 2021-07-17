Vodafone TV’den bayram hediyesi

Vodafone kullanıcıları, 20-23 Temmuz tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı süresince Vodafone TV’yi mobil internetinden yemeden izleyebilecek.

Kurban Bayramı vesilesiyle tüm Vodafone aboneleri 20-23 Temmuz tarihlerini kapsayan bayram süresince dijital TV servisi Vodafone TV’yi mobil internetinden yemeden izleyebilecek. Kullanıcılar bayram hediyesi olarak, dijital televizyon platformunun 90’ı aşkın TV kanalını ve film, dizi, belgesel ile çizgi filmden oluşan 6 binin üzerinde seç-izle içeriğini mobil internet kotalarından düşmeden izleme imkanı sunulacağı belirtildi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Berna Kulaksız, "Dijital TV servisimizle Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunmaya devam ediyoruz. Kurban Bayramı nedeniyle tüm kullanıcılarımıza yönelik bir kampanya düzenledik. Kullanıcılar, 20-23 Temmuz tarihleri arasında dijital televizyon platformu içeriklerini mobil internetinden yemeden izleyebilecek. Bu vesileyle, tüm abonelerimizin bayramını kutluyoruz. Şirket olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ürün ve servislerle her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.