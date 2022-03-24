Viyana’da “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 4’üncüsü düzenlenen “Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı", Viyana’da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından yurt dışında Türklerin yoğun olarak bulunduğu kentlerde Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayları düzenleniyor. Daha önce Brüksel, Budapeşte ve Bükreş’te olmak üzere üç kez yapılan çalıştayın 4’üncüsü Avusturya’nın başkenti Viyana’da 26-27 Mart’ta düzenlenecek. Bilim adamları ve medya profesyonellerinin katkı verdiği toplantılarda dijital çağın medya okuryazarlığının nasıl olması gerektiği tartışılacak.

Çalıştaya katılacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, “Dijital Çağda Aile ve Gençlik” konulu bir konuşma yapacak. Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın “Dijital Çağda Yeni İletişim Yolları”nı anlatacağı toplantıda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Deniz Güçer “Dijital Çağda Değişen Medya” başlıklı sunum gerçekleştirecek. Yunus Emre Enstitüsü Kültürel Diplomasi Akademisi Koordinatörü Dr. Melih Barut ise “Dijital Çağda Metaverse Etkisi” konuşmasıyla çalıştaya katkı verecek. Etkinlikte yer alacak Prof. Dr. Kemal Sayar, “Dijital Çağda Mutlu Kalabilmek” konulu konuşmasıyla katılımcılara hitap edecek. Etkinlikte Profesör Sayar ayrıca “Hatıraların Evi” kitabını okuyucuları için imzalayacak.

İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde çeşitli paneller icra edilirken, ikinci gün çocuklar için masal, oyun ve medya okuryazarlığı atölyeleri tertip edilecek.