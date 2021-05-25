Viranşehir’de ilk arkeolojik kazı çalışması başladı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde binlerce yıllık tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmalarının startı verildi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin girişimleri ve büyük çabası sonucu ilçenin 25 kilometre güneybatısında bulunan Eski Kale ve Kırbalı Kırsal Mahallesi sınırlarında bulunan Sefertepe Neolitik yerleşme alanında arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları başladı. 2013 yılında I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen Sefertepe’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün kazı izninin ardından çalışmalara başlandı. Arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarih öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’ın bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilecek. Tarihi kazı çalışmalarına, Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci, İlçe Belediye Başkanı Salih Ekinci, Kültür Varlıklıları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Genel Müdür Yardımcısı Yahya Çoşkun, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürü Aydın Aslan ve Şanlıurfa Müze Müdürü Celal Uludağ tanıklık etti.

Heyet, Arkeolojik kazı ve koruma çalışmaları yürüten İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Güldoğan’dan bilgi aldı.

Sefertepe çalışmalarının uzun zamandır planladığını ifade eden Kültür Varlıklıları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Viranşehir’de Sefertepe gibi önemli bir kazı çalışması başlatmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buna benzer kazı çalışmalarının Şanlurfa özelinde birçok noktada başlayacağını belirten Müdür Yazgı, başlatılan kazı çalışmalarının Viranşehir ekonomisine ve turizmine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise yer altındaki tarihin önemine vurgu yaparak, başlatılan kazı çalışmaları ile ilçenin ve bölgenin tarihine ışık tutulacağı gibi, ilçe turizmine de büyük katkı sunacağına dikkat çekti. İlçedeki tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarılması için yapılacak çalışmalarda Belediye olarak ellerinden gelen tüm desteği ve çabayı sarf ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ekinci, “İlk kazmanın vurulduğu tarihi kazı çalışmalarının Ülkemize, Şanlıurfa ve Viranşehirimize hayırlı olsun” dedi.

Başkan Ekinci, başlatılan kazı çalışmalarında emeği geçen Şanlıurfa Valiliği, Viranşehir Kaymakamlığı, Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sefertepe tarihi

İlçenin 25 kilometre güneybatısında Eski Kale ve Kırbalı Kırsal Mahallesi sınırlarında bulunan Sefertepe Neolitik yerleşmesi tek haneden oluşmaktadır. Aslında tepenin ve mezranın adı bulunmamaktadır. Harran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğrencisi Sefer Büyükturan tarafından A.Cihat Kürkçüoğlu’na gösterilen Neolitik yerleşmeye adı geçen öğrencinin adına izafeten ‘Sefertepe’ adı verilmiştir. Sefertepe Neolitik yerleşmesi 6-7 metre yüksekliğinde ve yaklaşık 300 metre çapında alçak bir tepeden oluşmaktadır. Bu tepenin üzerinde yapılan yüzey araştırmasında bol miktarda çakmak taşı, ok uçları ve dilgilere rastlanılmış keramik malzemesi ise hiç görülmemiştir. Ayrıca tepenin üzerinde tepeyi çevreleyecek biçimde ikişerli olarak sıralanmış, gövdeleri toprağa gömülmüş baş kısımları açıkta -T -Biçimli stellere rastlanılmıştır. Bu stellerden biri ve ayrıca iki büyük taş blok tepenin güney eteklerinde açıkta yatar vaziyette bulunmaktadır. Sefertepe stelleri, Şanlıurfa merkez ilçede Göbeklitepe ve Hilvan ilçesi Nevaliçori kazılarında bulunan ve yine merkez ilçe Karahantepe ören yerinde görülen -T- biçimli stellere benzemektedir. Sefertepe’nin de bu iki önemli merkez gibi Neolitik çağın akeramik evresinde (M.Ö. 9500-9000) önemli bir kült merkezi olduğu anlaşılmaktadır. Bu önemli yerleşmede başlatılan arkeolojik kazının Şanlıurfa ve Viranşehir’in Neolitik çağ tarihine yeni bulgular katması bekleniyor.