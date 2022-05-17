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Vestel’den Samsun’da 19 Mayıs’a özel ‘Gençlik Festivali’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir reklam filmi yayınlayan Vestel, aynı zamanda Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da gençliğe armağan edilen bayrama özel festival düzenliyor. Birbirinden eğlenceli aktivite ve etkinliklerin düzenleneceği Batı Park’taki coşkulu festivalde ünlü sanatçı Yalın sahne alacak.

Kültür Sanat 17.05.2022, 10:50
Vestel’den Samsun’da 19 Mayıs’a özel ‘Gençlik Festivali’

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için özel bir reklam filmi yayınlayan Vestel, aynı zamanda Milli Mücadele’nin ilk adımının atıldığı Samsun’da gençliğe armağan edilen bayrama özel festival düzenliyor. Birbirinden eğlenceli aktivite ve etkinliklerin düzenleneceği Batı Park’taki coşkulu festivalde ünlü sanatçı Yalın sahne alacak.

Vestel bu yılki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu reklam filminin ötesine taşıyor. Gençliğe armağan edilen bu bayram, Samsun Batı Park’ta Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, şirket tarafından düzenlenen ‘Gençlik Festivali’ ile kutlanacak. Tıpkı eski 19 Mayıs’lardaki gibi kortej geçişleri, bando takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının cimnastik ve trambolin gösterileriyle tam bir bayram kutlaması yapılacak. Festivalin son sürprizi ise Yalın konseri olacak. Konser, Vestel’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Gençlik ateşi yeniden yakılıyor

Şirket, bir süredir okullarda, meydanlarda kutlanan o eski stadyum geleneğinin unutulmaya yüz tuttuğu bugünlerde gençlik ateşini yeniden yakıyor. Şirketin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için çektiği reklam filminde, bir stadyum dolusu genç geliyor ekrana. Milli cimnastikçiler Ayşe Begüm Onbaşı, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Göksu Şanlı Üçtaş, Kastamonu GSK Kadın Hentbol Takımı oyuncuları Serpil İskenderoğlu ve Kübra Sarıkaya, Milli yelkenci Okyanus Arıkan, Milli voleybolcu İlkin Aydın ve Trabzonspor altyapı oyuncuları Kağan Moradaoğlu, Süleyman Cebeci, Arif Boşluk’un yer aldığı reklam filmi 19 Mayıs bayram coşkusunu yeniden yaşatıyor.

Filmde sahanın ortasında Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi gençlerden bir kule göğe doğru yükseliyor. Kulenin en tepesinde ise bir dünya şampiyonu, genç bir Türk kızı Dünya ve Avrupa şampiyonumuz Ayşe Begüm Onbaşı, kulenin zirvesinde bayrağımızı gururla dalgalandırıyor. Kuleyi bir çember gibi saranlar yine Türk gençleri. Bu halkanın her bir zincirini, Vestel’in sponsor olduğu branşlardaki başarılı sporcular oluşturuyor. Tribünlerde ise, özlenen stadyum coşkusunu yeniden ruhunda yaşayan ve ekran başındakilere aktaracak olan Türkiye halkı var.

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