Vestel, yeni reklam filmini yayınladı

Ünlü televizyoncu Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show formatında hazırlanan reklam filminde Vestel’in teknoloji ürünlerinin tasarımları ve özellikleri ön plana çıkarılıyor.

Vestel’in Beyaz Show’un stüdyosu formatında hazırladığı yeni reklam filmi yayına girdi. Vestel’in yeni fırın, çamaşır makinesi ve bulaşık makinelerinin ön plana çıkartıldığı reklam filminde rol alan Beyazıt Öztürk, filmi “Vestel’le Beyaz Eşya Şov başlıyor” diyerek açıyor. Şirket, yeni reklam filminde rustik fırınıyla yapılmış pastalarla, kablosuz haberleşme özellikli bulaşık makinesinin hayatı kolaylaştırmasıyla ve gün ışığı pro teknolojisine sahip çamaşır makinesinin hijyen sağlama özellikleriyle ön plana çıkıyor.

1 ana film ve 13 kısa filmden oluşan kampanyanın hazırlık süreci 1 ay, çekimleri ise 4 günde tamamlandı. Ön hazırlığında 25 kişinin, her bir set gününde ise 110 kişinin çalıştığı film setinde toplam 14 film için 17 farklı setup kuruldu. Concept İstanbul imzası taşıyan kampanyanın prodüksiyonunu Anima İstanbul üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden oturuyor.