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Venedik Film Festivali, Covid-19 gölgesinde başladı

İTALYA’DA BU YIL 77.'Sİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI VENEDİK FİLM FESTİVALİ YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI GÖLGESİNDE BAŞLADI. İNGİLİZ OYUNCU TİLDA SWİNTON İSE YAŞAM BOYU BAŞARI-ALTIN ASLAN ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.

Kültür Sanat 03.09.2020, 14:40
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Venedik Film Festivali, Covid-19 gölgesinde başladı

İtalya’da bu yıl 77.’si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde başladı. İngiliz oyuncu Tilda Swinton ise Yaşam Boyu Başarı-Altın Aslan Ödülüne layık görüldü.

İtalya’da bu yıl 77.si düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını gölgesinde Venedik’in Lido yarımadasında başladı.

Salgında fiziksel olarak düzenlenen ilk büyük etkinlikte kısıtlayıcı önlemler de alındı. Bu yıl öncekilerden farklı olarak kırmızı halıda maskelerle objektiflere poz verildi. Açılış filmi Lacci’nin İtalyan yönetmeni Daniele Luchetti, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Jüri Başkanı Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett ve İngiliz oyuncu Tilda Swinton’ın kırmızı halı geçişi ile başlayan festival, filmin gösterimiyle devam etti.

Festival organizatörü La Biennale di Venezia’nın Başkanı Roberto Cicutto yaptığı açıklamada, "Zorunlu aradan sonra bunu yapabilecek ilk kişi olmaktan gurur duymuyoruz. Ancak tüm güvenlik önlemlerini yerine getirerek ve önceki yıllara göre çok az şeyi olan bir program sunarak festivalin yapılabileceğini göstermekten gurur duyuyoruz" dedi.

Festivale katılım önceki yıllara kıyasla daha az olsa da ünlüler kırmızı halıda yine de şıklık yarışındaydı. Model Taylor Hill, kristal işlemeli çiçekli şifon elbisesiyle kırmızı halıda göze çarptı. Oyuncu ve Jüri Başkanı Avustralyalı Cate Blanchett ise Festival Direktörü Alberto Barbera’yı maskeli bir şekilde dirsekle selamladı. Blanchett, "Bu gece burada olmak bir çeşit mucize gibi görünüyor" dedi.

Açılış töreninde Festival Yönetmeni Alberto Barbera salgın nedeniyle sinema sektörünün geleceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Barbera, "Başkalarıyla birlikte büyük ekranda film izleme hissi, film endüstrisinin doğasında var. Sinemaları desteklemeliyiz. Birçoğu bugün halen kapalı, diğerleri ise bir daha asla açılmayacak" diye konuştu.

Gecede İngiliz oyuncu Tilda Swinton ise Yaşam Boyu Başarı - Altın Aslan Ödülüne layık görüldü. Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in de İtalyan Yazarlar ve Yayıncılar Derneği (SIAE) tarafından verilecek Özel Ödülünü alması bekleniyor.

Venedik Film Festivali, 12 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

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