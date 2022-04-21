Vekil imam Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında dünya birincisi oldu

Sivas’ta görev yapan vekil imam hatip, Suudi Arabistan Televizyonunun düzenlediği Kuran-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında dünya birincisi oldu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, Suudi Arabistan Televizyonu tarafından dünya çapında ilk kez düzenlenen, Kuran-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmasına katıldı. 2019 yılında başlayan yarışma geçtiğimiz gün neticelendi. Bir süre önce finale yükselen Kara, dün okuduğu ezanla 1.seçildi.

Bugün yurda dönen Kara, ilk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan’ın misafiri oldu. Ayhan Kara’yı makamında kabul edip tebrik etti. Kara makamda bir de ezan okudu.

Vali Ayhan Kara’nın elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Gurur duyduk. Göğsümüzü kabarttın. Dün haberi alınca okuduğun ezanı defalarca dinledim. Sivas’ta olman, burada çalışman, buranın ismini duyurman, ezan-ı Muhammediyeyi güzel şekilde okuman, tüm İslam dünyasında adından söz ettirmen ve Sivas ile bir bağ kurdurman bizi çok mutlu etti” dedi.

Kara elde ettiği başarıyı şu sözlerle ifade etti:

“Yarışmanın ilanını sosyal medyada gördüm. Çok ilerleyebileceğimi düşünmüyordum, öylesine katıldım. İlk gönderdiğim kayıtla bana dönüş oldu. Davet edildim ama pandemi dolayısı ile bir kopukluk oluştu. Yarışmayı kafamdan çıkartmıştım. İki ay önce davet edildim. Gittim, yarıştık, alnımızın akı ile ülkemize döndüm. Dünyada ilk kez düzenlenen bir yarışmada ülkemizi temsil etmek ve birinci gelmek beni çok mutlu etti.”