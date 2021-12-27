Vanlılar replikleriyle Sermiyan Midyat’ı kahkahaya boğdu

VAN (İHA) – Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ın, "Sermiyan Midnight" ismini verdiği tek kişilik stand up gösterisinde sahneye çıkan Vanlıların replikleri herkesi kahkahaya boğdu.

"Hükumet Kadın", “Ay Lav Yu”, “Bir Baba Hindu” filmleriyle tanınan yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, tek kişilik oyunu "Sermiyan Midnight" gösterisi ile Vanlılarla bir araya geldi. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen gösteride ünlü oyuncu Midyat, çocukluğundan başlayarak bugününe dek oyunculuğa ve hayata dair meselelerini esprili bir dille anlattığı “Sermiyan Midnight” isimli stand up gösterisinde, kamera önünde ve arkasında yaşadığı tuhaf ve komik anılarıyla katılımcıları güldürdü.

Oyunun sonunda Vanlıların ‘Hükümet Kadın’ filmindeki kız isteme sahnesini canlandırması, ünlü oyuncu Sermiyan Midyat başta olmak üzere herkesi kahkahaya boğdu.

Sermiyan Midyat’ı tekrar Vanlılarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Organizatör Fatih Taşdemir, “Şahane bir katılım oldu. Üç hafta öncesinden biletler tükendi. Çok güzel bir ilgi var. Bundan sonraki süreçte 27 Ocak’ta Yurdaer Okur ile ‘Rant’ oyununu yapacağız. Mart ayında ise Türkiye’nin en büyük sanatçılarından birini Van’da ağırlayacağız” dedi.

Gösteri öncesinde konuşan vatandaşlar ise ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’ı çok sevdiklerini dile getirerek, böyle bir organizasyonu Van’da düzenleyen herkese teşekkür etti.