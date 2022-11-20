Van’da Arvas ve Ertaş ailelerinin mutlu günü

Van’ın ileri gelenlerinden A. Hadi Arvas’ın oğlu Yunus Arvas ile Gravi aşiretinin ileri gelenlerinden Rıdvan Ertaş’ın kızı Semra Ertaş, düzenlenen görkemli bir törenle dünya evine girdi.

15 Temmuz Şehitler Parkı’ndaki düğün salonunda düzenlenen ve toy büyüklüğünü Van’ın önemli iş insanlarından Veysel Ürüm’ün yaptığı düğüne, Türkiye’nin farklı illerinden aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin 500 davetli katıldı. Düğünde bir açıklamada bulunan toy büyüğü Veysel Ürüm, tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Bölgemizin kıymetli ve kadim aşiretlerinden Ertaş ailesi ile kanaat önderi A. Hadi Arvas Beyin evlatlarının düğün törenlerine katıldık. Çok muhteşem bir kalabalık var. Van’ın önemli ailelerinden, STK temsilcilerinden, kanaat önderlerinden, iş insanlarından kısacası her kesimden yoğun bir katılım var. Her iki ailemizde Van’ın sevilen aileleri. Ben genç çifte ömür boyu mutluluk diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi. Halayların çekildiği ve ikramların yapıldığı düğün, gecenin geç saatlerine kadar devam etti.